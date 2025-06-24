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Киноафиша Новости Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет

Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет

24 июня 2025 15:56
Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет

Зловещая кукла, восставшая против своих создателей, начиненный ловушками умный дом или имплант, установивший контроль над своим носителем — выясняем, какими опасностями может обернуться искусственный интеллект.

М3ГАН 2.0 (2025)

Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет

Продолжение хоррора о зловещей высокотехнологичной кукле М3ГАН, которая, пытаясь защитить свою хозяйку Кэйди, устроила кровавую резню и едва не убила свою создательницу, робототехника Джемму. Спустя два года после событий оригинального фильма Джемма узнает, что технология М3ГАН похищена и ее планируют использовать для создания жестокого робота-шпиона AM3LIA, грозящего гибелью всему человечеству. Чтобы противостоять новому роботу, Джемме и Кэйди приходится восстановить и усовершенствовать М3ГАН.

О работе над продолжением стало известно еще в 2022 году после солидных кассовых сборов первой части. К работе над сиквелом вернулась команда оригинального фильма: режиссер Джерард Джонстоун, сценаристы Акела Купер и Джеймс Ван, актрисы Эллисон Уильямс и Виолет Макгроу. Оператором сиквела стал Тоби Оливер, работавший над оскароносным хоррором Джордана Пила «Прочь».

Компаньон (2025)

Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет

Научно-фантастический триллер с элементами черной комедии с Софи ТэтчерБугимен», «Еретик») в главной роли. Ее героиня — привлекательная молодая девушка Айрис, которая вместе со своим обожаемым парнем Джошем приезжает на отдых к его друзьям. Защищаясь от домогательств одного из друзей Джоша, Айрис случайно убивает его, после чего узнает неприятную правду о своем прошлом.

«Компаньон» стал режиссерским дебютом сценариста Дрю Хэнкока (сериал «Мистер Пиклз») и получил высокие оценки критиков. Кинокритик /Film Крис Евангелиста даже назвал картину «первым великим фильмом 2025 года».

Саван (2024)

Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет

Новое произведение короля боди-хорроров Дэвида Кроненберга с Венсаном Касселем в роли бизнесмена Карша. Тяжело переживая смерть жены, Карш разрабатывает необычный гаджет — «умный» саван, который передает из гроба сообщения о степени разложения тела. Однако изобретение Карша не всем приходится по нраву. Однажды неизвестные оскверняют кладбище. Пытаясь найти вандалов, Карш обращается за помощью к разработчику Мори.

«Саван» — самый личный и трогательный фильм Кроненберга: в 2017 году от рака скончалась его жена Кэролайн Зейфмен, с который он прожил почти 40 лет.

Оно слушает (2024)

Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет

Кертис — счастливый муж и отец трех детей. Компания, в которой он работает, предлагает ему протестировать новую разработку — искусственный интеллект Айю, которая призвана облегчить жизнь его семье. Айя быстро изучает привычки и предпочтения героев, но вскоре ее поведение выходит из-под контроля.

Снявший «Оно слушает» Крис Вайц начинал свою карьеру как режиссер комедий (вместе с братом Полом он работал над культовым «Американским пирогом»), но в последние годы заинтересовался триллерами об искусственном интеллекте. В 2025 году он стал одним из режиссеров сериала «Киллербот» с Александром Скарсгардом в роли андроида, обретшего собственное сознание и свободу воли.

Апгрейд (2018)

Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет

Действие разворачивается в недалеком будущем, в котором технологии стали частью повседневной жизни. Автомеханик Грей с подозрением относится к нововведениям и принципиально не совершенствует себя чипами и имплантами. Однажды машина, в которой Грей едет с женой, попадает в аварию в неблагополучном районе. Неизвестные убивают его жену, а самого Грея ранят, из-за чего он оказывается полностью парализованным. Желая найти и наказать убийц возлюбленной, Грей соглашается вживить себе в позвоночник экспериментальный чип Стэм, который вернет ему способность двигаться.

Режиссером выступил Ли Уоннелл, написавший сценарии к первым трем частям «Пилы» и всем частям «Астрала». «Апгрейд» получил призы зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Сиджесе и конференции SXSW Film Awards в Техасе.

Тау (2018)

Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет

Еще одна история об умном доме, обернувшемся смертельной ловушкой. Майка МонроСобиратель душ») сыграла мелкую мошенницу Джулию, которую однажды похищают из собственного дома. Девушка приходит в себя в тюремной камере с имплантом в затылке. Выясняется, что ее похитил изобретатель Алекс — создатель искусственного интеллекта Тау, который с помощью экспериментов над похищенными обучает нейросеть. Пытаясь вырваться из плена, Джулия понимает, что ей необходимо переманить Тау на свою сторону.

Название искусственного интеллекта Тау отсылает к одноименной букве греческого алфавита, которая означает «жизнь».

Из машины (2015)

Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет

Режиссерский дебют Алекса ГарлендаАннигиляция», «Падение империи»), включенный рядом изданий (в том числе The Washington Post и The Wall Street Journal) в список лучших фильмов десятилетия. Главный герой — программист Калеб, который по поручению своего босса Натана отправляется в уединенный дом в горах, чтобы протестировать новую разработку — робота Аву. Постепенно Калеб влюбляется в Аву, не подозревая, что у девушки на него особые планы.

Чтобы создать образ противоречивого антагониста в лице гениального изобретателя Натана, Оскар Айзек вдохновлялся личностью Стэнли Кубрика и скандально известного чемпиона мира по шахматам Бобби Фишера.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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