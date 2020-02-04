Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Бенедикт Харди

Бенедикт Харди

Benedict Hardie
Бенедикт Харди
Бенедикт Харди Benedict Hardie
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Бенедикт Харди

Актер.

Фильмография Бенедикт Харди
Человек-невидимка
Человек-невидимка
ужасы, фантастика 2020, США
6.0
Джуди и Панч
Джуди и Панч
драма 2019, Австралия
6.0
Некромант
Некромант
ужасы, комедия, фантастика 2018, Австралия
5.0
Свет в океане
Свет в океане
драма 2016, США / Новая Зеландия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Элизабет Мосс преследует опасный поклонник в новом тизере «Человека-невидимки» Знаменитый персонаж Герберта Джорджа Уэллса окажется на экранах уже через месяц.
Написать
4 февраля 2020 10:08
Все новости
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Приложение киноафиши