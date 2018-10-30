Наша рецензия

В мире будущего, где машины и искусственный интеллект стали неотъемлемой частью деятельности любого человека, живёт ретроград Грей Трейс (Логан Маршалл-Грин). Он ремонтирует старые машины и всё ещё не хочет следовать за прогрессом. Но после аварии и нападения преступников, повлекших гибель его девушки, Грей оказывается парализован. И единственный шанс снова стать полноценным человеком и отомстить за возлюбленную — экспериментальный микрочип Стем, который помогает ему управлять телом и…