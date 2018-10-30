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Апгрейд Апгрейд
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Upgrade Апгрейд 2018 / Австралия
8.0 Оцените
113 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Апгрейд»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В мире будущего, где машины и искусственный интеллект стали неотъемлемой частью деятельности любого человека, живёт ретроград Грей Трейс (Логан Маршалл-Грин). Он ремонтирует старые машины и всё ещё не хочет следовать за прогрессом. Но после аварии и нападения преступников, повлекших гибель его девушки, Грей оказывается парализован. И единственный шанс снова стать полноценным человеком и отомстить за возлюбленную — экспериментальный микрочип Стем, который помогает ему управлять телом и…

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Анастасия Долгих 30 октября 2018, 09:50
Хороший фильм для любителей антиутопий и фантастики
30 октября 2018, 09:50 Ответить
ogladina.yulia 18 ноября 2018, 15:12
Оценка
В инете давным-давно уже этот фильм есть в хорошем качестве. Ну месяца два назад точно посмотрели.
18 ноября 2018, 15:12 Ответить
Sergik Kiseliov 21 ноября 2018, 15:00
в ответ на сообщение ogladina.yulia от 18 ноября 2018, 15:12
Оценка
Полгода точно!
21 ноября 2018, 15:00 Ответить
drivers.alfa 22 ноября 2018, 21:13
Оценка
Отличный фильм!
22 ноября 2018, 21:13 Ответить
Елена Тигрова 23 ноября 2018, 01:26
Хороший фильм.
23 ноября 2018, 01:26 Ответить
Katniss 23 ноября 2018, 13:20
Вам и не снилось, что может быть в его голове!

За последнее время вышло немало фильмов и сериалов в жанре научной фантастики, имеющих отношение к киберпанку или оказавших на него серьезное влияние, где мы видим развитое технологическое общество будущего, которое ни только не справляется со своими социальными проблемами, но стоит перед дилеммой – как контролировать созданный человеком искусственный интеллект (ИИ), и можно ли вообще контролировать киберпространство? Не буду далеко ходить за примерами: "Ex Machina", "Трон: Наследие", "Исходный код", "Elysium", "Почти человек" , "Искусственный интеллект", "Бегущий по лезвию 2049" и др.

С большим интересом посмотрела новый фантастический триллер "Апгрейд" режиссёра и сценариста Ли Уоннелла, рассказывающий о таком вот технократическом обществе недалекого будущего. Уже не впервые, когда личная драма героя и его тяжелое состояние служат раскрытию других возможностей, которые бы помогли персонажу реализовать свои планы, как, например, было в "Аватаре". В истории автомеханика и любителя старинных машин Грея Трэйса (Логан Маршалл-Грин) первоначально нет ничего необычного. Он доволен своей жизнью: у него есть любимая жена Аша (Мелани Вальехо); возможность своими руками реставрировать автомобили; умный дом, начиненный новейшими компьютерными технологиями... Казалось, будущее уже наступило и так будет всегда!

И хотя Аша работает в известной технологической компании, а мир вокруг Грея перенасыщен чипами и имплантами, ведь многие люди с одобрением относятся к таким новинкам, вживляя их и в свои тела, сам Грей с недоверием воспринимает подобные технологии, и для себя их не использует, оставаясь "чистым". Изменения происходят не постепенно, а сразу, да так, что к этому невозможно подготовиться. Грей едет к богатому клиенту – Эрону (Харрисон Гильберсон), владельцу крупнейшей технологической компании, специализирующейся на чипах, имплантах, вживляемых людям, чтобы передать тому отремонтированную антикварную машину, и берет с собой Ашу. На обратном пути их самоуправляемая машина дает сбой в программе, и они попадают в аварию в самом темном, мрачном районе города. Нападавшие бандиты не пощадили жену Грея, сам же герой оказывается парализован ниже шеи и не может двигаться.

С этого момента у него начинается другая жизнь и появляются другие цели! Согласившись на эксперимент по вживлению в шейный отдел чипа "Стэм", новейшей неопробованной технологии, Грей подвергает себя риску, но все это уже не имеет для него никакого значения. Расследование аварии, в которой погибла его жена и так сильно покалечен он сам, зашло в тупик. Теперь Греем движет только надежда: он должен встать, он должен отомстить за смерть жены! Вся надежда на новый компьютерный мозг, что-то нашептывающий у него в голове!

Фильм "Апгрейд" интересен уже тем, что показывает диалог, взаимоотношения человека и искусственного интеллекта, имплантированного в него. Если человек ограничен в своих возможностях, не может рассчитать стратегию или уровень опасности, то для ИИ предела нет, ведь, по словам создателя, "он обладает собственным интеллектом и может делать всё, что угодно". Но будет ли предел его возможностям, и все ли действия ИИ социально оправданы для человека?

Первоначально мысль о мести застилает Грею глаза: борьба идет нешуточная, ведь он всеми силами стремиться достичь цели и найти виновных в гибели жены. Вот только всё чаще и чаще его начинает беспокоить совсем другое: борьба идет не только снаружи, но и внутри него. Если отдавать все больше на автономию "Стэму", то как подчинить ИИ себе, как сохранить себя, человека, и не стать убийцей, как управлять "нечеловеческим" мозгом, решившим, что он может ВСЁ, даже если это расходится с нормами человеческого бытия?

Сюжет, поначалу кажущийся простым и имеющим ясные мотивы и ходы, вдруг начинает обретать глубину. Это не только желание мести, поиски виновных или жестокие разборки, "Upgrade" выходит на проблему взаимоотношений человека и высоких технологий. В своих поисках Грей Трэйс сталкивается с бандитами, в которых сквозит гордость "очипованных" людей, мыслящих, что они особенные, им все нипочем, они наделены другой сутью, которую простым людям не понять. Это игра в Богов, и пока что не видно, для кого она закончится плохо – для мира людей или для ИИ, и останутся ли вообще победители в таком высокотехнологическом мире! Однако, надо остерегаться и машине, ведь это гений человека создал такие технологии и не учитывать человеческий фактор опасно даже для ИИ!

Да, в том, другом мире – виртуальная реальность, чипы, импланты повсеместно участвуют в жизни каждого человека: летают дроны-беспилотники, машины обходятся без управления водителем, как и дом с умными технологиями, который управляет сам собой и т.д. А теперь скажите, далеко ли этот мир отстоит от нас, ведь участие гаджетов в нашей жизни уже велико и мало отличается от показанного будущего! И что, виртуальная реальность действительно безопасней для человека, чем жить, включенным в мир, ощущая, как растут наши дети, светит солнце или играют реальные волны на море, которые брызжут вам в лицо?!

"Апгрейд" несет в себе идею, которая звучала уже во многих фантастических фильмах, не только в жанре киберпанка, и звучит она по прежнему актуально: строя новый мир, мы должны, в первую очередь, быть бдительны и не навредить самим себе. Создавать новейшие технологии – это одно, а уметь ими управлять и контролировать их – это другое. Очень часто в образе Создателей мы видим беспечных, заигравшихся в Богов людей, которые, как дети, не думают о последствиях, как это было в фильмах "Ex Machina", "Бегущий по лезвию 2049" и др. Это фильмы-размышления, отличающиеся философской, психологической подачей материала.

Надо отдать должное режиссеру и сценаристу Ли Уоннеллу – "Апгрейд" очень динамичен, насыщен экшеном, имеет яркий, увлекательный сюжет с многими поворотами и неожиданной концовкой. Логан Маршалл-Грин прекрасно вжился в роль Грея Трэйса, пытающегося противостоять ИИ, постепенно забирающего его жизнь. Раскрытию образа очень помогает операторская работа: камера сфокусирована на герое и дает интересный визуальны ряд, как и визуальную картинку окружающего мира будущего. Конечно, не избежал фильм кровавых и, зачастую, жестоких разборок, однако это оправдано самим построением сюжетной линии и подчеркивает главное – взаимоотношения человека и высоких технологий. "Upgrade" интригует до самого конца, уже одним этим он может быть интересен поклонникам фантастического триллера и киберпанка!

Удачного вам просмотра!
23 ноября 2018, 13:20 Ответить
olgabedashova 24 ноября 2018, 13:56
Оценка
скушное вигня под дерьмом ааа зачем я сходил в кино ааа
24 ноября 2018, 13:56 Ответить
rafik.ivanov.85 24 ноября 2018, 17:37
Норм смотрел в интернете , в хорошем качестве . Хороший фильм
24 ноября 2018, 17:37 Ответить
Елена Сысоева 24 ноября 2018, 19:43
Оценка
Отличное кино. Этакий компьютерный веном. Неожиданный конец. Рейтинг +18 оправдан - крови много. Но и юмора достаточно. Рекомендую к просмотру кто хочет просто посмотреть интересную киношку и не забивать себе голову.
24 ноября 2018, 19:43 Ответить
alfiya7163 25 ноября 2018, 16:45
Оценка
Супер фильм...очееень понравился..присутствует и юмор и остросюжетность и современно... еще раз бы сходила... РЕКОМЕНДУЮ однозначно....
25 ноября 2018, 16:45 Ответить
Виктория Справедливая 25 ноября 2018, 22:17
Оценка
Советую, не пожалеете. Идите не раздумывая!!!
25 ноября 2018, 22:17 Ответить
Адель Садыков 28 ноября 2018, 13:42
Оценка
Фильм на один просмотр. Не пожелел что сходил.
28 ноября 2018, 13:42 Ответить
SKY 30 ноября 2018, 11:01
Оценка
Не веном, но фильм очень неплохой, посмотреть точно стоит)
Ждем продолжения, смотреть всем.
30 ноября 2018, 11:01 Ответить
poshehonec 1 декабря 2018, 21:33
Оценка
Добротный, динамичный, с юмором. Раз посмотреть точно можно)
1 декабря 2018, 21:33 Ответить
Илья29 10 декабря 2018, 13:50
Оценка
Фильм понравится всем 100% без исключения.
10 декабря 2018, 13:50 Ответить
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