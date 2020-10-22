Конференция, 2020

Новый фильм молодого режиссера Ивана И. Твердовского повествует о трагическом событии современной России — захвате заложников террористами в театральном центре в ходе постановки мюзикла «Норд-Ост» в октябре 2002 года. Террористический акт на Дубровке оставил огромный след в нашей коллективной памяти, шокировав и поразив своим ужасом российскую общественность. Однако Твердовский ставит перед собой достаточно сложную, но важную задачу: для него принципиально не просто проанализировать события тех дней, а рассмотреть посттравматический синдром и влияние трагедии на отдельного человека.

После «Норд-Оста» выжившим в этой трагедии пришлось строить свою жизнь заново. Такой стала и Наталья, главная героиня картины. Несколько лет спустя она решается организовать вечер памяти и приглашает на него жертв чудовищной трагедии. Но это не просто мемориальное собрание, а настоящая реставрация пережитого ужаса, которая постепенно приобретает формат игры.

По мнению Натальи, народ слишком быстро смог все забыть и перелистнуть темную страницу истории. Сама же она после захвата «Норд-Оста» ушла в монастырь и даже спустя 17 лет не может смириться со своим прошлым. Для Натальи необходимо реконструировать те самые роковые дни, чтобы заслужить искупление и долгожданное прощение. Героиню мучает чувство вины за свои ошибки, которые разрушили ее жизнь и испортили отношения с дочерью. Сможет ли она все исправить или уже слишком поздно?

Вместе с героями фильма зрителям предстоит восстановить хронологию событий и окунуться в атмосферу поминальной встречи в злосчастном театральном центре.