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Конференция, 2020

2020 / Россия
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Спустя годы после захвата заложников в театральном центре одна из жертв мысленно возвращается к тем страшным дням.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фильм молодого режиссера Ивана И. Твердовского повествует о трагическом событии современной России — захвате заложников террористами в театральном центре в ходе постановки мюзикла «Норд-Ост» в октябре 2002 года. Террористический акт на Дубровке оставил огромный след в нашей коллективной памяти, шокировав и поразив своим ужасом российскую общественность. Однако Твердовский ставит перед собой достаточно сложную, но важную задачу: для него принципиально не просто проанализировать события тех дней, а рассмотреть посттравматический синдром и влияние трагедии на отдельного человека.

После «Норд-Оста» выжившим в этой трагедии пришлось строить свою жизнь заново. Такой стала и Наталья, главная героиня картины. Несколько лет спустя она решается организовать вечер памяти и приглашает на него жертв чудовищной трагедии. Но это не просто мемориальное собрание, а настоящая реставрация пережитого ужаса, которая постепенно приобретает формат игры.

По мнению Натальи, народ слишком быстро смог все забыть и перелистнуть темную страницу истории. Сама же она после захвата «Норд-Оста» ушла в монастырь и даже спустя 17 лет не может смириться со своим прошлым. Для Натальи необходимо реконструировать те самые роковые дни, чтобы заслужить искупление и долгожданное прощение. Героиню мучает чувство вины за свои ошибки, которые разрушили ее жизнь и испортили отношения с дочерью. Сможет ли она все исправить или уже слишком поздно?

Вместе с героями фильма зрителям предстоит восстановить хронологию событий и окунуться в атмосферу поминальной встречи в злосчастном театральном центре.

 

Это четвертый полнометражный фильм 31-летнего Ивана И. Твердовского.

Актриса Наталья Павленкова, которая сыграла главную роль, считается музой Ивана И. Твердовского. Ее можно увидеть во всех работах режиссера.

В «Конференции» практически отсутствует музыка. Лишь в одной из сцен мы слышим «Ночной разговор» Анны Герман.

Твердовский не раз говорил, что сам теракт показан в фильме косвенно, так как главной целью режиссера было рассказать об эмоциональном опыте людей.

«Конференция» была в программе Венецианского кинофестиваля. Картину показывали в рамках престижного конкурса авторского кино Venice Days.

Она также получила приз «За лучший сценарий» на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи в 2020 году.

Уже 10 лет назад, в 2010 году, Иван И. Твердовский получил свой первый приз «Кинотавра». Тогда жюри отметило его короткометражную работу «Словно жду автобуса».

«Конференция» считается первой игровой кинолентой о теракте на Дубровке в Москве.

Образ героини Павленковой собран из историй трех заложниц «Норд-Оста». Также в фильме можно увидеть актеров Филиппа Авдеева и Романа Шмакова, которые в действительности были заложниками во время теракта в 2002 году.

Над фильмом работали пять компаний из России, Эстонии, Великобритании и Италии. Твердовский признавался, что ему было сложно найти продюсера для этой ленты, так как большинство людей не понимали, зачем нужно делать подобное кино.

Самому режиссеру на момент тех событий было 12 лет. Однако он знаком с людьми, которые там работали, а жил недалеко от этого театрального центра.

Для создания «Конференции» Твердовский изучал огромное количество источников, свидетельств и воспоминаний о трагедии, а также выходил на связь непосредственно с заложниками, которые пережили теракт.

 

Октябрь 2002 года. Террористы захватили театральный̆ центр на Дубровке. «Норд-Ост» унес жизни, а сотни выживших остались один на один с чудовищными воспоминаниями.

Годы спустя Наталья собирает жертв трагедии на вечер памяти и реконструирует события трех дней̆ захвата, чтобы искупить свою вину за ошибку, перечеркнувшую всю ее жизнь. Сумеет ли Наталья заслужить прощение собственной̆ дочери?

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 22 октября 2020
Премьера в мире 22 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Иван И. Твердовский
Иван И. Твердовский
В ролях
Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Ксения Зуева
Ксения Зуева
Ян Цапник
Ян Цапник
Олег Феоктистов
Олег Феоктистов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Конференция 3 постера
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Наша рецензия
После трагических событий на Дубровке прошло уже 18 лет. За это время никто из российских режиссеров не решился снять фильм о «Норд-Осте». Иван И. Твердовский стал первым, кто заговорил о том, о чем многие предпочли молчать. Несмотря на то что режиссеру было достаточно тяжело найти финансирование и людей, которые поддержали бы его идею, фильм все же вышел. И теперь нам тоже нельзя молчать и стоит говорить о «Конференции» так же, как Твердовский говорит с нами о травмах…
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