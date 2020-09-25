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Арье Вортхальтер
Арье Вортхальтер
Arieh Worthalter
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Арье Вортхальтер
Arieh Worthalter
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Дата рождения
25 марта 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Арье Вортхальтера
Родился 25 марта 1985 года. Париж, Франция.
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Фильмография Арье Вортхальтера
В ловушке
боевик, триллер
2020, Бельгия / Франция / Ирландия
5.0
Китобой
драма, приключения
2020, Россия / Польша / Бельгия
6.0
Девочка
драма
2018, Франция / Германия
7.0
Материнский инстинкт
триллер
2018, Франция / Бельгия
6.0
Мария Кюри
драма, мелодрама
2016, Польша / Германия / Франция
5.0
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Кристина Асмус снова раздевается в трейлере драмы «Китобой»
Премьера – 8 октября.
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25 сентября 2020 13:17
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