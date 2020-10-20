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Кинокомпания «Сони» объявила о прокате фильма «Китобой» Филиппа Юрьева ещё до показа ленты на «Кинотавре». Так что награда относительного режиссёра-дебютанта на главном российском смотре была всего лишь третьей в призовой сентябрьской череде. Что ещё безусловно важно узнать про этот фильм, так это то, что его название, которое пишется везде транслитом, — не попытка угодить международным критикам, а, наоборот, игра с аудиторией российской, которая (не…