Кинокомпания «Сони» объявила о прокате фильма «Китобой» Филиппа Юрьева ещё до показа ленты на «Кинотавре». Так что награда относительного режиссёра-дебютанта на главном российском смотре была всего лишь третьей в призовой сентябрьской череде. Что ещё безусловно важно узнать про этот фильм, так это то, что его название, которое пишется везде транслитом, — не попытка угодить международным критикам, а, наоборот, игра с аудиторией российской, которая (не…
Режиссера обвиняют в ,,периодическое впадение в туристическое любование экзотикой,, , но ,на мой взгляд ,только это и отвлекает от жутковатого быта чукотского поселка. Может не случайно дед главного героя весь фильм готовится умирать - как символ того ,что жить здесь практически невозможно. Но финал оптимистичный вполне. Человек ко всему привыкает...
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