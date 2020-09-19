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Кто-нибудь видел мою девчонку?, 2020

2020 / Россия
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Биографическая лента о жизни кинокритиков в Петербурге начала 90-х
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История любви самой киношной пары Петербурга в 1990-е годы.

Санкт-Петербург, 90-е. Кира — яркая студентка театроведческого факультета. Сергей — нестандартная фигура петербургской культурной жизни. Он и кинокритик, и преподаватель в университете, а еще у него есть собственная подпольная театральная студия. Этим двоим суждено было встретиться и стать самой кинематографичной парой и частью богемной жизни города. 

Сергей читал у группы Киры лекцию о кино, а потом все завертелось. Любовь с первого взгляда стала любовью на всю жизнь. А жизнь героев после встречи друг с другом разделилась на до и после. 

Чувства, которыми были наполнены сердца Киры и Сергея, казалось, должны были предвещать только хорошее. Изначально так и было: молодая пара съехалась, обустроила свой быт, они могли работать вместе, а могли всю ночь разговаривать обо всем на свете. Они были влюблены в кино, и вся их жизнь была похожа на фильм. Но совсем скоро гармония в отношениях дала сбой, а романтика стала настоящей драмой. 

Как Сергей ни пытался, его внутренние демоны и пристрастие к наркотикам дали о себе знать. А Кира уже собирала чемоданы, чтобы распрощаться с мучительными взаимоотношениями и уехать в другую жизнь, где ее ждал другой человек и другой город. 

Спустя много лет Кира стала успешной женщиной, но воспоминания о великой любви никуда не делись. Зритель видит историю именно ее глазами. Она мысленно продолжает обращаться к Сергею и вспоминать их счастливые дни, за которыми последовали более темные, а позже развод и смерть любимого. Сможет ли Кира отпустить прошлое и получить наконец свой шанс на новое счастье?

 

Премьера фильма состоялась на «Кинотавре» в 2020 году. 

Режиссером и сценаристом картины является Ангелина Никонова. 

Лента была создана по мотивам одноименной книги Карины Добротворской, а в основу книги легли письма автора к своему возлюбленному. Карина в действительности познакомилась с Сергеем Добротворским, одним из самых известных кинокритиков России, на театроведческом факультете Ленинградского института музыки и кинематографии. В 1991 году пара поженилась. 

Карина и Сергей также работали вместе. Их статьи публиковались в таких изданиях, как «Сеанс», «Искусство кино», «Коммерсантъ». Они входили в редколлегию «Сеанса». 

Издание «Сеанс» выпустило книгу «Кино на ощупь», где собраны тексты Добротворского. 

В 1997 году Карина ушла от Сергея к Алексею Тарханову и переехала в Москву.

Сергей Добротворский умер от передозировки наркотиков в 1997 году. Ему было 38.

Карина Добротворская стала успешным журналистом и редактором в глянцевых журналах. Сейчас она проживает в Париже. У нее есть дочь Софья и сын Иван.

Книга «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже» стала второй опубликованной работой Карины. Ранее вышла ее книга «Блокадные девчонки».

Роль Киры сыграла актриса Аня Чиповская, известная по фильмам «Чистое искусство», «Конец сезона», «О любви», а также по сериалам «Хождение по мукам», «Пекарь и красавица», «Оттепель».

Роль Сергея досталась актеру «Гоголь-центра» Александру Горчилину. Он сыграл в таких фильмах, как «Лето», «Ученик», «Зоология». Помимо актерской карьеры, Горчилин также занимается режиссерской деятельностью. Его полнометражный фильм «Кислота» принес режиссеру приз за лучший дебют на «Кинотавре» в 2018 году. 

Еще одной совместной работой в кино Ани Чиповской и Александра Горчилина является сериал «Псих» режиссера Федора Бондарчука. 

Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 4 февраля 2021
Премьера в мире 19 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ангелина Никонова
Ангелина Никонова
В ролях
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Александр Горчилин
Александр Горчилин
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Юра Борисов
Юра Борисов
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кто-нибудь видел мою девчонку? 5 постеров
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Кто-нибудь видел мою девчонку?
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Картине Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» после показа в основном конкурсе «Кинотавра» российские кинокритики устроили подлинную обструкцию, какой наше сообщество давно не видывало. Претензии были разные. От вопроса, доколе нашего журналистского брата будут показывать так богемно и в таких неплохих квартирах, перелетая через пожелания правильно воскресить культового, но не такого уж известного современным зрителям и читателям киноведа Сергея…
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саундтрек фильма Кто-нибудь видел мою девчонку?
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