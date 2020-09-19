Кто-нибудь видел мою девчонку?, 2020

История любви самой киношной пары Петербурга в 1990-е годы.
Санкт-Петербург, 90-е. Кира — яркая студентка театроведческого факультета. Сергей — нестандартная фигура петербургской культурной жизни. Он и кинокритик, и преподаватель в университете, а еще у него есть собственная подпольная театральная студия. Этим двоим суждено было встретиться и стать самой кинематографичной парой и частью богемной жизни города.
Сергей читал у группы Киры лекцию о кино, а потом все завертелось. Любовь с первого взгляда стала любовью на всю жизнь. А жизнь героев после встречи друг с другом разделилась на до и после.
Чувства, которыми были наполнены сердца Киры и Сергея, казалось, должны были предвещать только хорошее. Изначально так и было: молодая пара съехалась, обустроила свой быт, они могли работать вместе, а могли всю ночь разговаривать обо всем на свете. Они были влюблены в кино, и вся их жизнь была похожа на фильм. Но совсем скоро гармония в отношениях дала сбой, а романтика стала настоящей драмой.
Как Сергей ни пытался, его внутренние демоны и пристрастие к наркотикам дали о себе знать. А Кира уже собирала чемоданы, чтобы распрощаться с мучительными взаимоотношениями и уехать в другую жизнь, где ее ждал другой человек и другой город.
Спустя много лет Кира стала успешной женщиной, но воспоминания о великой любви никуда не делись. Зритель видит историю именно ее глазами. Она мысленно продолжает обращаться к Сергею и вспоминать их счастливые дни, за которыми последовали более темные, а позже развод и смерть любимого. Сможет ли Кира отпустить прошлое и получить наконец свой шанс на новое счастье?
Премьера фильма состоялась на «Кинотавре» в 2020 году.
Режиссером и сценаристом картины является Ангелина Никонова.
Лента была создана по мотивам одноименной книги Карины Добротворской, а в основу книги легли письма автора к своему возлюбленному. Карина в действительности познакомилась с Сергеем Добротворским, одним из самых известных кинокритиков России, на театроведческом факультете Ленинградского института музыки и кинематографии. В 1991 году пара поженилась.
Карина и Сергей также работали вместе. Их статьи публиковались в таких изданиях, как «Сеанс», «Искусство кино», «Коммерсантъ». Они входили в редколлегию «Сеанса».
Издание «Сеанс» выпустило книгу «Кино на ощупь», где собраны тексты Добротворского.
В 1997 году Карина ушла от Сергея к Алексею Тарханову и переехала в Москву.
Сергей Добротворский умер от передозировки наркотиков в 1997 году. Ему было 38.
Карина Добротворская стала успешным журналистом и редактором в глянцевых журналах. Сейчас она проживает в Париже. У нее есть дочь Софья и сын Иван.
Книга «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже» стала второй опубликованной работой Карины. Ранее вышла ее книга «Блокадные девчонки».
Роль Киры сыграла актриса Аня Чиповская, известная по фильмам «Чистое искусство», «Конец сезона», «О любви», а также по сериалам «Хождение по мукам», «Пекарь и красавица», «Оттепель».
Роль Сергея досталась актеру «Гоголь-центра» Александру Горчилину. Он сыграл в таких фильмах, как «Лето», «Ученик», «Зоология». Помимо актерской карьеры, Горчилин также занимается режиссерской деятельностью. Его полнометражный фильм «Кислота» принес режиссеру приз за лучший дебют на «Кинотавре» в 2018 году.
Еще одной совместной работой в кино Ани Чиповской и Александра Горчилина является сериал «Псих» режиссера Федора Бондарчука.
Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.