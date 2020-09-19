Кто-нибудь видел мою девчонку?, 2020

История любви самой киношной пары Петербурга в 1990-е годы.

Санкт-Петербург, 90-е. Кира — яркая студентка театроведческого факультета. Сергей — нестандартная фигура петербургской культурной жизни. Он и кинокритик, и преподаватель в университете, а еще у него есть собственная подпольная театральная студия. Этим двоим суждено было встретиться и стать самой кинематографичной парой и частью богемной жизни города.

Сергей читал у группы Киры лекцию о кино, а потом все завертелось. Любовь с первого взгляда стала любовью на всю жизнь. А жизнь героев после встречи друг с другом разделилась на до и после.

Чувства, которыми были наполнены сердца Киры и Сергея, казалось, должны были предвещать только хорошее. Изначально так и было: молодая пара съехалась, обустроила свой быт, они могли работать вместе, а могли всю ночь разговаривать обо всем на свете. Они были влюблены в кино, и вся их жизнь была похожа на фильм. Но совсем скоро гармония в отношениях дала сбой, а романтика стала настоящей драмой.

Как Сергей ни пытался, его внутренние демоны и пристрастие к наркотикам дали о себе знать. А Кира уже собирала чемоданы, чтобы распрощаться с мучительными взаимоотношениями и уехать в другую жизнь, где ее ждал другой человек и другой город.

Спустя много лет Кира стала успешной женщиной, но воспоминания о великой любви никуда не делись. Зритель видит историю именно ее глазами. Она мысленно продолжает обращаться к Сергею и вспоминать их счастливые дни, за которыми последовали более темные, а позже развод и смерть любимого. Сможет ли Кира отпустить прошлое и получить наконец свой шанс на новое счастье?