Человек из Подольска, 2020

Комедия о простом российском гражданине, открывающем потаённые коридоры своего экзистенциального бытия во время полицейского допроса.

Унылым и скучным вечером редактор муниципальной газетёнки Николай ехал с нелюбимой работы из Москвы в Подольск, когда его остановили двое полицейских, не удосужившись объяснить хотя бы формальный повод к задержанию.

Доставив Николая в участок, полицейские начинают допрос, но всё ещё отказываются называть причины ареста. Ничего не понимающий Николай заявляет служителям закона, что всё происходящее больше похоже на абсурд, чем на реальную полицейскую работу. Уцепившись за слово, те принуждают его скандировать «Я люблю абсурд!». Но это только начало загадочного вечера, плавно перетекающего в фантасмагорическую ночь.

В участке, по всей видимости, уже давно, содержится ещё один задержанный, только он, в отличие от Николая, не из Подольска, а из Мытищ. Он уговаривает Колю не сопротивляться отсутствию логики, а привыкать к необъяснимому поведению сотрудников правопорядка. Также, по неизвестной причине, к допросу присоединяется сногсшибательная женщина-полицейский Марина (Виктория Исакова) и почему-то задаёт Коле вопросы о красоте Подольска, бывшей жене и искусстве.

Сотрудники участка намерены выяснять личность задержанного через интеллектуальные споры о музыке и Амстердаме, не заглядывая при этом в паспорт. Николай вынужден отвечать на все вопросы и рассказывать самые, казалось бы, неважные детали своей жизни, например, какого цвета дверь в подъезде дома, из которого он каждое утро уходит на работу.

Объяснить суть допроса становится сложнее с каждой минутой, но вскоре дело дойдёт до коллективных танцев и песнопений, участие в которых будут принимать как задержанные, так и задержавшие их стражи порядка.