Человек из Подольска, 2020

Комедия о простом российском гражданине, открывающем потаённые коридоры своего экзистенциального бытия во время полицейского допроса.
Унылым и скучным вечером редактор муниципальной газетёнки Николай ехал с нелюбимой работы из Москвы в Подольск, когда его остановили двое полицейских, не удосужившись объяснить хотя бы формальный повод к задержанию.
Доставив Николая в участок, полицейские начинают допрос, но всё ещё отказываются называть причины ареста. Ничего не понимающий Николай заявляет служителям закона, что всё происходящее больше похоже на абсурд, чем на реальную полицейскую работу. Уцепившись за слово, те принуждают его скандировать «Я люблю абсурд!». Но это только начало загадочного вечера, плавно перетекающего в фантасмагорическую ночь.
В участке, по всей видимости, уже давно, содержится ещё один задержанный, только он, в отличие от Николая, не из Подольска, а из Мытищ. Он уговаривает Колю не сопротивляться отсутствию логики, а привыкать к необъяснимому поведению сотрудников правопорядка. Также, по неизвестной причине, к допросу присоединяется сногсшибательная женщина-полицейский Марина (Виктория Исакова) и почему-то задаёт Коле вопросы о красоте Подольска, бывшей жене и искусстве.
Сотрудники участка намерены выяснять личность задержанного через интеллектуальные споры о музыке и Амстердаме, не заглядывая при этом в паспорт. Николай вынужден отвечать на все вопросы и рассказывать самые, казалось бы, неважные детали своей жизни, например, какого цвета дверь в подъезде дома, из которого он каждое утро уходит на работу.
Объяснить суть допроса становится сложнее с каждой минутой, но вскоре дело дойдёт до коллективных танцев и песнопений, участие в которых будут принимать как задержанные, так и задержавшие их стражи порядка.
Фильм поставлен по одноимённой пьесе Дмитрия Данилова, написанной в 2016 году. В 2018-м пьеса была удостоена «Золотой маски» за «Лучшую работу драматурга».
На создание пьесы «Человек из Подольска» Дмитрию Данилову потребовалось около трёх лет.
Для Семёна Серзина «Человек из Подольска» стал дебютом в кинорежиссуре. Прежде он был известен своими театральными постановками и созданием независимого театрального объединения «Новые люди» в Санкт-Петербурге. В 2019-м он перенёс пьесу Данилова на сцену Российского государственного театра драмы им. Фёдора Волкова в городе Ярославле.
Главную роль в фильме исполнил Вадик Королёв, солист инди-группы OQJAV.
Семён Серзин и Вадик Королёв познакомились за несколько лет до работы над «Человеком из Подольска». Их представила друг другу жена Серзина, Тася Вилкова. С тех пор Серзин несколько раз снимал клипы для группы OQJAV, например, на песню «Цветочки».
Питерскому театральному режиссёру Серзину снять фильм предложила продюсер Наталья Мокрицкая, увидев его спектакль «Человек из Подольска».
Премьера фильма состоялась на 31-м фестивале «Кинотавр».
На фестивале «Кинотавр» группа Вадика Королёва OQJAV получила приз за лучшую оригинальную музыку к фильму «Человек из Подольска».
«Человек из Подольска» снят по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. В ней драматург рассказал историю необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу — и такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией. Абсурдистская трагикомедия маленького человека мгновенно стала одним из главных театральных хитов, а сам Данилов получил за пьесу «Золотую маску».