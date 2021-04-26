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Егор Абраменко
Егор Абраменко
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Егор Абраменко
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Дата рождения
17 марта 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Егора Абраменко
Родился 17 марта 1987 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия).
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Фильмография Егора Абраменко
Спутник
фантастика
2019, Россия
6.0
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5 российских фильмов, которые очень тепло приняли за рубежом
«Левиафан», «Майор» и другие проекты, которые на родине ругали или просто не заметили. Зато на Западе эти картины хвалили, вручали им награды или даже снимали собственное кино по их мотивам.
Написать
26 апреля 2021 17:22
Лучше «Венома»: российский триллер «Спутник» привел западных критиков в восторг
Рейтинг фильма Егора Абраменко на Rotten Tomatoes — 92%.
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13 августа 2020 15:49
«Роскино» представит отечественные новинки на Каннском кинорынке
Свое участие в виртуальном стенде подтвердили более 10 российских кинокомпаний.
Написать
18 июня 2020 16:10
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