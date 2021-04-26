5 российских фильмов, которые очень тепло приняли за рубежом

«Левиафан», «Майор» и другие проекты, которые на родине ругали или просто не заметили. Зато на Западе эти картины хвалили, вручали им награды или даже снимали собственное кино по их мотивам.