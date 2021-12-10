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Антон Васильев

Антон Васильев
Антон Васильев
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Дата рождения
8 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Антона Васильева

Родился 8 апреля 1984 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Антона Васильева
Спутник
Спутник
фантастика 2019, Россия
6.0
Грецкий орешек
Грецкий орешек
мелодрама, комедия 2018, Россия
5.0
Ученик
Ученик
драма 2016, Россия
7.0
День дурака
День дурака
комедия, приключения 2014, Россия
5.0
Дембель
, Россия
0.0
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Бывшие любовники попадают во временную петлю в трейлере сериала KION «В раю мест нет» Также проект можно будет посмотреть в формате фильма.
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10 декабря 2021 16:03
KION показал первые кадры из сериала «В раю мест нет» и объявил дату премьеры Фантастическая мелодрама о бывших любовниках, попавших во временную петлю, стартует 15 декабря.
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25 ноября 2021 12:41
Запретная зона: как сериал «Хрустальный» изменил восприятие темы насилия В новом онлайн-кинотеатре KION от МТС вышел сериал Душана Глигорова «Хрустальный». Это история проработки детской травмы длиною в жизнь. Параллельно с этим главный герой разыскивает маньяка в своем родном городе. Разбираемся, как проект по сценарию Олега Маловичко изменил восприятие насилия на экране. Зарегистрируйся на KION уже сейчас и весь месяц смотри новые проекты бесплатно.  
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15 июня 2021 12:09
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