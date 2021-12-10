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Антон Васильев
Антон Васильев
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Антон Васильев
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Дата рождения
8 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Антона Васильева
Родился 8 апреля 1984 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Антона Васильева
Спутник
фантастика
2019, Россия
6.0
Грецкий орешек
мелодрама, комедия
2018, Россия
5.0
Ученик
драма
2016, Россия
7.0
День дурака
комедия, приключения
2014, Россия
5.0
Дембель
, Россия
0.0
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Бывшие любовники попадают во временную петлю в трейлере сериала KION «В раю мест нет»
Также проект можно будет посмотреть в формате фильма.
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10 декабря 2021 16:03
KION показал первые кадры из сериала «В раю мест нет» и объявил дату премьеры
Фантастическая мелодрама о бывших любовниках, попавших во временную петлю, стартует 15 декабря.
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25 ноября 2021 12:41
Запретная зона: как сериал «Хрустальный» изменил восприятие темы насилия
В новом онлайн-кинотеатре KION от МТС вышел сериал Душана Глигорова «Хрустальный». Это история проработки детской травмы длиною в жизнь. Параллельно с этим главный герой разыскивает маньяка в своем родном городе. Разбираемся, как проект по сценарию Олега Маловичко изменил восприятие насилия на экране. Зарегистрируйся на KION уже сейчас и весь месяц смотри новые проекты бесплатно.
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15 июня 2021 12:09
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