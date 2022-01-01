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Алексей Демидов

Алексей Демидов
Алексей Демидов
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Дата рождения
24 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Горький (Нижний Новгород), СССР (Россия)
Рост
173 см
Биография Алексея Демидова

Алексей Демидов родился 24 августа 1987 года в Нижнем Новгороде. Леша рос талантливым ребенком, которому удавалось практически все, за что бы он ни взялся. В ранние годы он очень интересовался литературой, естественными науками, историей малой родины. В числе увлечений Леши был и школьный театральный кружок. В те годы впервые проявилось актерское дарование Демидова, которому был по силам буквально любой персонаж в любительских постановках.

После школы Саша поступил в местное театральное училище имени Евгения Евстигнеева, откуда вышел в 2007 году дипломированным актером. Пожелав продолжить образование, он поступил в СПбГАТИ, на курс Сергея Черкасского, но буквально через несколько месяцев ушел оттуда, не распространяясь о причинах своего поступка. Друзья утверждают, что поводом послужила какая-то личная драма.

В 2008 году Алексея приняли в состав театра «Содружество актеров Таганки». В эти же годы в числе других выпускников театральных училищ он стал ведущим на радиостанции «Русская служба новостей», где регулярно участвовал в радиопередаче «Рюмка молока».

Впервые Алексей появился на экране в образе Гоши, одного из основных персонажей телепроекта «Рыжая» на СТС. По словам самого актера, этот персонаж научил его больше доверять людям.

Алексей Демидов связал себя узами брака еще в студенческие годы. Его жена Елена не связана с миром шоу-бизнеса, однако всячески поддерживает своего мужа на его нелегком поприще. Пара воспитывает дочь Софию.

Интересные факты о Алексее Демидове
  • Дипломной работой Алексея была роль Фигаро в комедийной постановке «Женитьба Фигаро» в рамках фестиваля «Твой шанс»;
  • Молодой актер пришел на кастинг «Рыжей», претендуя на роль эпизодического персонажа, который появляется в сериале пару раз. Но на роль Гоши его утвердили моментально, стоило ему произнести пару слов. По словам Демидова, виной тому – его схожесть с персонажем, которая выражается в добром и мягком нраве, а также повышенном чувстве справедливости;
  • Хотя супруга актера Елена не связана с киноиндустрией, их дочь Анастасия с детства демонстрирует творческие наклонности. Вместе со звездным отцом девочка часто устраивает дома концерты, в которых показывает песенные и танцевальные номера.
Фильмография Алексея Демидова
Суворов: Великое путешествие
Суворов: Великое путешествие
биография, исторический, анимация 2022, Россия
8.0
11+
11+
комедия, мелодрама, семейный 2018, Россия
5.0
Праздник разбитых сердец
Праздник разбитых сердец
комедия, мелодрама 2018, Россия
6.0
Крымский мост. Сделано с любовью!
Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама 2018, Россия
3.0
Опять замуж
Опять замуж
мелодрама 2016, Россия
6.0
Шепот
Шепот
мелодрама 2015, Россия
5.0
Война полов
Война полов
комедия 2015, Россия
1.0
Любовь и Роман
Любовь и Роман
мелодрама 2014, Россия
0.0
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