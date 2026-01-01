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Шамиль Мухамедов
Shamil Mukhamedov
Киноафиша
Персоны
Шамиль Мухамедов
Шамиль Мухамедов
Shamil Mukhamedov
Дата рождения
5 декабря 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Фрунзе, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Регби
(2021)
7.4
Лёд
(2017)
6.9
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
(2019)
Фильмография Шамиль Мухамедов
Краш
детектив, мелодрама
2026, Россия
Подари мне, подари
мелодрама
2026, Россия
5.5
Рослый
военный, мини-сериал
2025, Россия
5.8
Пин-код
драма, детектив
2025, Россия
6.6
Расплата
драма
2024, Россия
6.8
Выбери меня
Vyberi menya
комедия
2024, Россия
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Моей любимой
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Близнец
драма, детектив, мини-сериал
2021, Россия
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