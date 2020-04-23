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«Спутник»: Рецензия Киноафиши

23 апреля 2020 00:00
«Спутник»: Рецензия Киноафиши

Отечественный сай-фай про астронавта, вместе с которым на Землю попал и инопланетный паразит. 

1983 год. Внутри спускаемого аппарата «Орбита 4» томятся двое астронавтов: первый мечтает о прогулке по своей квартире и который месяц напевает «Миллион алых роз»; второй о том, что на душе, распространяться не хочет и скрывает личную драму. Совсем скоро домой, миссия почти завершена. Но после отстыковки «Орбиту» несколько раз крутит вокруг своей оси, на нее забирается некое существо, и на сутки с экипажем пропадает связь. После приземления выживает только один по фамилии Вешняков (Петр Федоров). Тем временем в НИИ Мозга за пренебрежение человеческой жизнью увольняют нейрофизиолога Татьяну Климову (Оксана Акиньшина), использующую рискованные методы в своем лечении. Без работы она, впрочем, не остается — о профессиональной помощи ее просит вежливый мужчина по фамилии Семирадов, чей статус красноречиво подчеркивает красная корочка. Он просит Климову отправиться с ним на базу, где содержится Вешняков, поскольку на Землю попал опасный инопланетный паразит, обитающий внутри астронавта.

«Спутник»: Рецензия Киноафиши
Спутник

Мутация сюжетного задела про некую инопланетную угрозу, которую по долгу службы приходится изучать до тех пор, пока участники процесса, находящиеся в замкнутом пространстве, не начинают по одному погибать, происходит достаточно часто, и определенное движение в его переосмыслении обеспечивают даже не дорогостоящие подделки вроде «Живого» Даниэля Эспинозы, а менее популярные проекты вроде «Пандорума», «Европы» или «Последних дней на Марсе». С помощью деконструкции популярной концепции, совмещения разных жанровых элементов, игры в постиронию, полунаучного подхода к проблеме эти фильмы старались привнести в заученную последовательность действий что-то новое. «Спутник» может предложить разве что советский сеттинг в том виде, в котором его с большим интересом смогут считать на Западе: понятный символ неваляшки как несгибаемого гражданина на службе Родины, пропагандистская дезинформация по телевизору, легкость в обращении с человеческой жизнью.

«Спутник»: Рецензия Киноафиши
Спутник

Расстановка сил становится понятна еще при первом появлении персонажей на экране — кто кому чужой, кто волк, а кто просто делает свою работу. Объяснима также цель с помощью ряда поп-культурных элементов (песня Пугачевой, трансляция фильма «Через тернии к звездам») попытаться передать конкретное ощущение от эпохи. Впрочем, зачем это нужно для истории, которая посвящена тотальной изоляции и спокойно могла бы обойтись ретро в своем художественном оформлении вместо неймдроппинга, тоже неясно. Неваляшка парит в невесомости под напев «Миллиона алых роз» уже на первой минуте, и это единственная возможность для авторов картины самоидентифицироваться с конкретным временем. При всем очевидном желании удивлять «Спутник» словно имитирует движение, люди на экране перемещаются из одной комнаты в ангар, потом в лабораторию, но существенно ничего от этого не меняется и не происходит. Помимо этого, сценаристы ленты отправной точкой определяют шаблонные ролевые модели, исходя из 83 года, словно форма определяет человека, а не наоборот. Талантливым актерам — Федорову, Акиньшиной, Васильеву, Бондарчуку — практически нечего играть, поскольку от заданных амплуа их герои не отклоняются, а меняются строго по учебникам Роберта Макки. Поэтому та «диковинка», с помощью которой можно продать проект, — это картинка, как реконструкция сцен из жизни советских закрытых научных институтов. Российский сай-фай способен выделиться только своей дикостью, неординарностью, отказом от протоптанных уже в жанре путей развития истории, а не драматургическим подражанием старшим по бюджету братьям. И чем большую волю получает паразит на экране, тем сильнее сценаристы Маловичко и Золотарев путаются в отработанном до них материале, потому что сеттинг уже отработан, а вот кино нет.

«Спутник»: Рецензия Киноафиши
Спутник

«Спутник» будет интересен зрителю, который следит за развитием отечественного жанрового кино, и поклонникам центральной актерской четверки.

Антон Фомочкин

Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
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