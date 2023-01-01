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Пылающий Пылающий
Киноафиша Фильмы Пылающий Пылающий, 2018: актеры и роли
Beoning / Burning Пылающий 2018 / Корея
7.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Пылающий, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Чхан-дон Ли Чхан-дон Lee Chang-dong
В ролях
Ю А-ин Ю А-ин Yoo Ah-in Чон Джон-со Чон Джон-со Jeon Jong-seo Стивен Ян Стивен Ян Steven Yeun Ким Су-гён Ким Су-гён Kim Soo-gyeong Чхве Сын-хо Чхве Сын-хо Choi Seung-ho Мун Сон-Ген Мун Сон-Ген Moon Seong-geun Мин Бок-ки Мин Бок-ки Min Bok-gi Ли Ён-сок Ли Ён-сок Lee Yeong-seok
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