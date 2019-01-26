Тридцать, 2019

Берлинские друзья отмечают день рождения одного из них, после чего отправляются в ночное путешествие по улицам, барам, клубам хипстерского квартала Нойкёльн. Они меняют одно заведение за другим, а в это время — буквально по-чеховски — рушатся их судьбы. Один из главных и самых кинематографичных дебютов 2019 года, снятый в реальном времени и под живую музыку — в диапазоне от джаза до техно. «Тридцать» — это 24 часа из жизни молодых берлинцев на пороге 30-летия. У одного из них день рождения, и друзья устраивают по этому поводу небольшую вечеринку, которая растягивается на всю ночь, меняет локации и незаметно для героев оказывается переломным событием для каждого из них.