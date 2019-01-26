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Тридцать Тридцать
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Dreissig

Тридцать, 2019

2019 / Германия
5.4 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шестеро друзей живут в одном из престижных районов Берлина. Одному из них вскоре исполнится 30 лет. Остальные планируют отвязную вечеринку с алкоголем, танцами и весельем. Но во время прогулки по городским улицам они поймут, как сильно тревожит их всех кризис 30 лет. У главных героев будет 24 часа на то, чтобы разобраться в своих проблемах и внутренних переживаниях. 

  • Это первый полнометражный фильм для режиссера Симоны Костовой.
  • Сценарий к своему проекту режиссер написала еще в то время, когда училась в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине.
  • Бюджет ленты составил всего 5 тысяч евро. При этом кассовые сборы превысили 30 тысяч долларов.
  • Съемки велись в Берлине.
  • Фильм транслировали на нескольких престижных международных фестивалях кино, в том числе в Эдинбурге, Роттердаме.
  • День рождения Овюнча Гювенисика – исполнителя одной из главных ролей – и в самом деле приходится на указанную дату. Однако был изменен возраст актера.
  • Район, в котором по сценарию живут главные герои – это центр силы для берлинской богемы.
  • Сцены, которые снимались в дневное время, были тщательно отрепетированы. А вот ночные эпизоды были в большей степени импровизацией актеров.

Берлинские друзья отмечают день рождения одного из них, после чего отправляются в ночное путешествие по улицам, барам, клубам хипстерского квартала Нойкёльн. Они меняют одно заведение за другим, а в это время — буквально по-чеховски — рушатся их судьбы. Один из главных и самых кинематографичных дебютов 2019 года, снятый в реальном времени и под живую музыку — в диапазоне от джаза до техно. «Тридцать» — это 24 часа из жизни молодых берлинцев на пороге 30-летия. У одного из них день рождения, и друзья устраивают по этому поводу небольшую вечеринку, которая растягивается на всю ночь, меняет локации и незаметно для героев оказывается переломным событием для каждого из них.

5.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 1 января 2020
Премьера в мире 26 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик Cineticle Films
Режиссер
Симона Костова
В ролях
Овюнч Гювенисик
Паскаль Гудус
Кара Шрёдер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тридцать 1 постер
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Тридцать смотреть онлайн

Тридцать
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
yakovleva75 4 января 2020, 20:07
Худший фильм, который я когда либо видела. Выброшенные деньги и время.
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