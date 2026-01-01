В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держатся в топах рейтингов и сердцах зрителей

Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца»

У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи

Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»

От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)

Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)

Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)

От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»

«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»

Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)