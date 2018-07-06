Чон-су (Ю А-ин) в ВУЗе изучал литературное мастерство и мечтает написать роман, однако работает он не по специальности – курьером. Во время доставки одного из заказов он встречает Хэ-ми (Чон Джон-со) – бывшую одноклассницу, которая изменилась так сильно, что парень ее не узнал. Тем не менее он охотно соглашается провести с ней время и, когда подружка уедет в путешествие, будет безропотно приходить кормить ее кота и чистить его лоток. Из поездки Хэ-ми вернется в сопровождении Бена…
Чонг-су, который хочет стать писателем, а пока работает на доставке товаров, случайно встречает Хэ-ми, с ней он когда-то вместе учился в школе и она жила по соседству. Хэ-ми просит его присмотреть за своей кошкой, пока она будет в отъезде, в Африке. Когда Хэ-ми возвращается, то знакомит Чонга-су с Беном, её новым парнем, с которым познакомилась в Африке. Однажды они навещают Чонга-су в деревне, там Бен и рассказывает о своей тайне, своем увлечении - он жжет чужие парники.
В этом году увидела свет корейская экранизация японского рассказа Мураками Харуки "Сжечь сарай".
Не долго думая, наши российские лицензионщики переименовали "Сожжение" (или "Сжигая", или пусть будет даже "Поджигатель"), оригинальное корейское название "Beoning" ("Burning" на англ.) в... "Пылающий".
Конечно, могло быть и хуже, но нелепее названия на русском для этого фильма не придумаешь.
К сожалению, фильм не настолько хорош, как его хвалят многие. Во-первых, длительность его ДВА ЧАСА ТРИДЦАТЬ МИНУТ, а рассказ Мураками занимает всего НЕСКОЛЬКО страниц, т.е. картину очень затянули.
Во-вторых, неспешность повествования.
Да, бывает, что иногда кино это идет на пользу, но не в этом случае.
Здесь только после часа такого повествования что-то начинает происходить (откровенные сцены в первые минуты не спасают положения), а дальше всё скатывается в отчаяние главного героя, который ужасен: как рыба ходит весь фильм с открытым ртом и тупит, даже там, где зритель уже давно всё понял.
В-третьих, на пользу картине не пошло то, что она корейская.
Зритель постоянно видит корейскую культуру, быт, строения, корейские вывески и рекламу, видит даже корейский флаг, развивающейся у ветхого деревянного домика Чонга-су.
Всё это тоже имеет значение и меняет настрой картины.
В-четвертых, на весь фильм не нашлось ни одного сарая, вместо них ряды парников из полиэтилена.
А если вы помните, то у Мураками не просто было несколько сараев, а еще и то, что стояли они далеко не рядами, а обособленно.
И будто бы и ждали, что их сожгут, настолько старыми они были.
И да, Мураками рассказывает, как красиво сгорают такие сараи, словно так и надо.
Разумеется, парники из полиэтилена сгорают быстрее и не так эффектно.
Увы, но много придумано про девушку, а ее поведение вообще не поддается адекватной оценке.
Понятно, что пытались наполнить фильм, но всё не в его пользу.
После половины хронометража неожиданно... на несколько секунд появляется та самая атмосфера рассказа: когда героиня бесшабашно танцует при луне, обнаженная по пояс.
Особенно красиво это передано, когда виден только ее силуэт на фоне светлеющего ночного неба.
Но и всё.
В-пятых, смещены акценты с точностью до наоборот и из загадочной камерной истории с ее очарованием и недосказанностью, при этом просто и ярко написанную, сделали какой-то тягучий триллер с маньяком, в котором досталось даже кошке (по имени Бойлери, героиня нашла ее за бойлером, отсюда такое имя).
Да, посмотреть это кино, разумеется, можно, но до Мураками Харуки здесь очень далеко, да и до японского настроя, духа и культуры тоже.
Слишком много всего подано не так, слишком бесконечна тягучесть, а происходящее на экране не вызывает того резонанса в душе, что могла бы.
Возможно, что если сократить хронометраж на час, сделать повествование более спрессованным, сжатым, острым, как остриё лезвия, взять другого актера, который не будет ходить весь фильм с открытым ртом и вести себя очень глупо, убрать все явные подсказки (а они, к сожалению, есть и много), ну и вернуть все-таки сараи, то возможно, получилось бы.
Безусловно, японцы бы сняли кино совсем по-другому.
Потому что герой Мураками не такой, да, он погружен в себя, но не тупит, он словно смотрит на мир со стороны, но живет в этом мире, полностью находясь в нем.
© Текст by sunsinta, 2018
Фильм затянут... очень очень - первые минут 40-к в зале, то там,то тум раздавались звуки храпа.
Но, ваш покорный слуга не дремал, а внимательно читал субтитры (да, фильм на языке оригинала, что по мне так очень хорошо) и наблюдал за происходящим. Завязка сюжета нормальная, а потом 1/3 фильма чувак банально занимается рукоблудством (это я про одного из главных героев) в прямом смысле. И стремительный и ожидаемый финал.
В фильме очень много сцен странного характера - парень с девкой, по очереди, смачно харкают (знаете... так с предварительным гортанным набором слюны в полость рта, а затем медленно струйкой спускают) в стакан, в который стряхивают пепел от сигарет. Потом акт совокупления снятый так, как будто ты подсмотрел за подростками. И т..д..
Фильм смотрится тяжело, тягуче, вязко. Много повторяющихся пейзажей и декораций.
Короче - не зрелищно. Музыка тоже - не запоминающаяся, так что даже и не вспомню, а была ли она. Зал выходил с просмотра в молчании, а мы с другом ржали.
И вот вы читаете меня и думаете, что я муха-бубнила. =) Но нет! В целом фильм мне понравился, своим послевкусием. Было о чем поговорить. И мы с товарищем продолжили дискурс о фильме в кафе за рюмкой шнапса.
Внимание спойлер!
Вот только представьте, что главной героини и не было?! А это всего лишь плод фантазии главного героя. И фильм сразу предстанет в другом ракурсе. =)
На мой взгляд: фильм стоит, чтобы его посмотреть любителям артхауса.
Билеты можно приобрести ТУТ
Смотрите фильмы, читайте книги и составляйте свое мнение о том или ином произведении. Искусство не должно быть однозначным и то, что не нравится одним, может очень понравиться вам.
Всем пламенный привет! И до новых встреч. =)
«Пылающий»― новое творение корейского режиссера Ли Чхан Дона. Фильм был представлен на Каннском кинофестивале, главный приз он не получил, но кинокритики приняли его с особым теплом, поэтому практически единогласно вручили ему приз ФИПРЕССИ. В основу «Пылающего» лег рассказ Харуки Мураками «Сжечь сарай», правда Ли Чхан Дон не очень-то придерживался оригинала. Короткое произведение японского писателя он превратил в двухчасовой фильм, в котором совместил и драму, и триллер и даже детектив.Чон-су (Ю А-ин) закончил университет по специальности литературоведение, больше всего на свете он мечтает написать роман, но пока не знает о чем, поэтому все свое время посвящает работе курьером. Однажды он встречает старую знакомую Хэ-ми (Чон Джон-со). Между ними завязывается мимолетный роман, который очень быстро заканчивается, ведь Хэ-ми решает бросить все и отправиться путешествовать в Африку. Чон-су остается только ждать и кормить ее кота, которого он никогда не видел. Из поездки Хэ-ми возвращается уже не одна, в аэропорту она познакомилась с Беном (Стивен Ен). Сразу понятно, что он полная противоположность Чон-су. У Бена обеспеченные родители, шикарная квартира и машина, и совершенно непонятно, кем он работает и чем вообще занимается.С первого взгляда банальный и хорошо знакомый любовный треугольник, но этот фильм совсем не об этом, да и историю едва ли можно назвать понятной и банальной. Чем больше времени герои проводят друг с другом, тем больше открывается их сущность и запутывается, и без того сложное, повествование. Прожигающий жизнь Бен, хоть и благополучен внешне, в жизни откровенно скучает и даже не пытается это скрывать. Свою жизнь он заполняет фетишами и странными хобби. Вечно блуждающая и ни к чему не стремящаяся Хэ-ми живет немного взаймы, причем, как в переносном, так и в прямом смысле. И только Чон-су старается оставаться в рамках приличия, со временем эти рамки становятся похуже самых тугих тисков, а невысказанные чувства и одержимость толкает его на неожиданные поступки. За всей этой повседневностью и сдержанностью стоит явное желание режиссера спокойно, без надрыва поговорить о наболевшем: о социальном расслоении, о беспечности и безрассудности молодежи, о том, как же сложно понять и принять самого себя и своих демонов,о том, что на самом деле маленькая драма есть в жизни каждого.На протяжении всего фильма, кажется, что ничего не происходит. Один закат сменяется другим, шикарная квартира сменяется бедной лачугой, за встречей следует другая встреча. Но в момент, когда пропадает Хэ-ми, философские разговоры и рассказы о путешествиях сменяются на неподтвержденные подозрения и навязчивую паранойю. Сразу меняется и жанр фильма, из психологической драмы он превращается в триллер с элементами детектива. Чон-су практически уверен, что в исчезновении его любимой замешан Бен. Но разгадать эту загадку для главного героя невыполнимая задача, его близкие отношения с девушкой оказываются мнимыми. На самом деле он ничего толком о ней не знает, может она попала в беду или просто скрывается от долгов. Но тревожные мысли и навязчивые идеи не на миг не покидают Чон-су. Все, что ему остается ― окунуться в свое безумие, которое оказывается для него неожиданностью, ведь он так долго топил в себе эмоции, старался быть неприметным и удобным для всех. В первый раз за фильм, а может и за всю жизнь, он принимает собственное, никем не навязанное, решение и отдается ему весь.Никто так до конца и не поймет, где здесь правда, а где вымысел, но в этом и заключается вся прелесть фильма, такого неспешного и недосказанного. Это одновременно очаровывает и настораживает, «Пылающего» хочется обдумывать снова и снова, выстраивать новые догадки и искать правду по тем зацепкам, которые оставил режиссер. Оценка: 9 из 10
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