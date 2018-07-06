Наша рецензия

Чон-су (Ю А-ин) в ВУЗе изучал литературное мастерство и мечтает написать роман, однако работает он не по специальности – курьером. Во время доставки одного из заказов он встречает Хэ-ми (Чон Джон-со) – бывшую одноклассницу, которая изменилась так сильно, что парень ее не узнал. Тем не менее он охотно соглашается провести с ней время и, когда подружка уедет в путешествие, будет безропотно приходить кормить ее кота и чистить его лоток. Из поездки Хэ-ми вернется в сопровождении Бена…