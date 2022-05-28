9 июня в российских кинотеатрах покажут отечественную анимацию «Кощей. Похититель невест» — режиссерский дебют Романа Артемьева в мультипликации. Автор фильма написал сценарий с современным сюжетом по мотивам сказок А.Н. Афанасьева в соавторстве с Генрихом Небольсиным. Главного героя озвучил Виктор Добронравов. Колдунья Мара — самая сильная нечисть — заговорила голосом Елизаветы Боярской. Владимир Сычев озвучил милого и улыбчивого Колобка. А режиссер картины…
Действия героев основаны на слухах, а не на поступках других персонажей... Тухляк!!!
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