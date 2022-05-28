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Кощей. Похититель невест Кощей. Похититель невест
Киноафиша Фильмы Кощей. Похититель невест Отзывы о мультфильме «Кощей. Похититель невест»
Кощей. Похититель невест 2022 / Россия
7.7 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о мультфильме «Кощей. Похититель невест»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

9 июня в российских кинотеатрах покажут отечественную анимацию «Кощей. Похититель невест» — режиссерский дебют Романа Артемьева в мультипликации. Автор фильма написал сценарий с современным сюжетом по мотивам сказок А.Н. Афанасьева в соавторстве с Генрихом Небольсиным. Главного героя озвучил Виктор Добронравов. Колдунья Мара — самая сильная нечисть — заговорила голосом Елизаветы Боярской. Владимир Сычев озвучил милого и улыбчивого Колобка. А режиссер картины…

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Sebuhi Mирзалиев. 28 мая 2022, 08:36
Круто.
28 мая 2022, 08:36 Ответить
Татьяна Майсак 11 июня 2022, 16:34
Оценка
Очень советую. Ходили всей семьёй и нам очень понравилось. Есть над чем посмеяться и детям и взрослым.
11 июня 2022, 16:34 Ответить
User 13 июня 2022, 13:42
Оценка
Было очень круто 👍 и смешно
13 июня 2022, 13:42 Ответить
Антон Смирнов 17 июня 2022, 18:13
Оценка
👍
17 июня 2022, 18:13 Ответить
korbero 19 июня 2022, 15:07
Оценка
Замечательный мультик. Посмотрели с большим удовольствием. Рекомендуем
19 июня 2022, 15:07 Ответить
Юлия Гузева 21 июня 2022, 16:52
Оценка
Очень приятный и добрый мульт\nНам с сыном понравился\nСоветую сходить!
21 июня 2022, 16:52 Ответить
gfgk6666 22 июня 2022, 11:44
Оценка
Неплохой фильм, понравился
22 июня 2022, 11:44 Ответить
bratnikola2 8 июля 2022, 18:33
Оценка
Юмор плоский и пошлый, вменяемый родитель на такое своего ребенка не поведет.
8 июля 2022, 18:33 Ответить
Лилия Хазова 18 июля 2022, 16:02
Оценка
Мульт ужасный! Непонятная графика, отстойный сюжет.. 1 в 1 Шрек! Ни о чем!
Действия героев основаны на слухах, а не на поступках других персонажей... Тухляк!!!
18 июля 2022, 16:02 Ответить
Danik In 22 июля 2022, 13:21
Оценка
I'll >_< падёт🥴
22 июля 2022, 13:21 Ответить
niggaso 23 июля 2022, 17:16
Очень хороший мультик, всем советую. Смотрели с восьми летней дочкой на одном дыхании и очень расстроились, когда закончился😁
23 июля 2022, 17:16 Ответить
tatizimina12 5 августа 2022, 21:00
Оценка
Хороший мультик.
5 августа 2022, 21:00 Ответить
User 15 августа 2022, 15:46
Оценка
было грустно, решила пойти одна в кино. решила пойти на этот мультик, и мне оооооочень понравилось))
15 августа 2022, 15:46 Ответить
vgredinskaa 21 августа 2022, 12:03
Вчера сходили всей семьёй, детям 10 и 12 лет. Кощей вовсе не кощей, а дракула-задрот. То ли продюсеры то ли авторы не сильно разбираются в русской культуре. Музыкальное сопровождерие, акценты героев, сами герои мягко сказать странные. Дети раза два улыбнулись. Как впрочем и все 18 зрителей. Редко пишу комментарии, но здесь это сделаю. Это не "кощей", это эмонсипированный недотёпа. Собственно весь мульт об этом. Отстой!
21 августа 2022, 12:03 Ответить
Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:53
Оценка
Сегодня сходили на мультфильм «Кощей. Похититель невест» и хочу поделиться впечатлениями. Первые 15 минут работа кажется скучноватой и совсем неинтересной, но потом начинаются интересные приключения. С первых минут мне понравилась озвучка Кощея (огласил Виктор Добронравов) и Колобка (прочитал Владимир Сычев). Хочу отметить, что возрастное ограничение 6+, но в данном мультфильме присутствуют слова, которые на мой взгляд детям слышать рано (например, слышала такое выражение, как «придурок» и еще некоторые словечки). Кощей Бессмертный на первый взгляд, кажется нечистью, но в душе он ранимый и добрый. Он одинок и всю жизнь ищет настоящую любовь, но все ему отказывают, пока он не похищает Варвару. Эта сильная, красивая и рыжеволосая девушка моментально влюбляется в Кощея. Сразу скажу, что мне не очень понравилась озвучка (огласила Екатерина Тарасова) и игра данного персонажа. Также был ещё один образ - царь Горох (прочитал Роман Артемьев). Это отрицательный персонаж, который хочет сыграть свадьбу с Варварой, чтобы заполучить её преданное. Его напарник, который подталкивал царя на плохие поступки - Петрушка. Он настоящее воплощение зла и подлости. Отдельный «комочек веселья» - это Колобок. Невероятно смешной, добрый и харизматичный персонаж, который веселил весь зал в кинотеатре, поэтому он занял отдельное место в моём сердечке. Мне понравился данная работа и если вы хотите отдохнуть от дел, разгрузиться и поднять себе настроение, то вам определённо стоит сходить на мультфильм «Кощей. Похититель невест».
26 августа 2022, 01:53 Ответить
Викуся Руссо 6 января 2023, 21:51
Оценка
Мультик ,весьма не плохой ,сначала не хотела его смотреть ,но передумала ,и в итоге в мультике многое расскрывается ,если очень хорошо задуматься
6 января 2023, 21:51 Ответить
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