Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Екатерина Тарасова
Екатерина Тарасова
О персоне
Фильмография
Екатерина Тарасова
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 июля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Панфилов (Жаркент), СССР (Казахстан)
Рост
169 см
Биография Екатерины Тарасовой
Родилась 24 июля 1987 года. Панфилов, СССР (Жаркент, Казахстан).
Развернуть
Фильмография Екатерины Тарасовой
Кощей. Похититель невест
анимация, комедия
2022, Россия
7.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь