Капоне. Лицо со шрамом
– Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег – итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь – это хорошо продуманная игра?
Если вы хотите наблюдать за угасанием жизни старого паралитика, погружаясь в его кровавые бредни, то этот фильм для вас!
Похоже главная идея режиссера - насмешка, унижение Аль Капоне и формирование отвращения к ранее снятому одноименному фильму.
Идея глубокая, смелая. Фильм - антагонист "Крёстным отцам" и пр.
Фильм по началу не интересный, напрягающий. Желание уйти постоянно увеличивается глядя на этого придурка, пока не понимаешь, что такие режиссер и актеры не могли снять такое г...о.
Фильм до меня идею донёс и возможно я что-то переосмыслил и за это ставлю высший бал.
Однако, если хотите развлечься - не ходите.)))
