Капоне. Лицо со шрамом - дублированный трейлер
Капоне. Лицо со шрамом. Дублированный трейлер

Капоне. Лицо со шрамом. Дублированный трейлер

Дата публикации: 14 августа 2020
Капоне. Лицо со шрамом – Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег – итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь – это хорошо продуманная игра? 
Салават Чачаков 2 октября 2020, 05:43
Оценка
Редкосная бл**вотина. Ни кому не рекомендую.
2 октября 2020, 05:43 Ответить
Kirill VD 2 октября 2020, 23:33
Оценка
Полностью разочарован!
Если вы хотите наблюдать за угасанием жизни старого паралитика, погружаясь в его кровавые бредни, то этот фильм для вас!
Похоже главная идея режиссера - насмешка, унижение Аль Капоне и формирование отвращения к ранее снятому одноименному фильму.
2 октября 2020, 23:33 Ответить
lushkazara 4 октября 2020, 19:14
На этот фильм не стоит идти в кинотеатр .очень скучный фильм .том харди снялся в полном дерьме в этот раз.
4 октября 2020, 19:14 Ответить
Дольмант Акерман 4 октября 2020, 23:41
Оценка
Ни о чем
4 октября 2020, 23:41 Ответить
Дольмант Акерман 4 октября 2020, 23:42
Оценка
Сняли огромный дом за пару лямов,заплатили Тому и сняли д*рьмо
4 октября 2020, 23:42 Ответить
tikhovas 6 октября 2020, 01:18
Оценка
Фильм вызывает стильное отвращение к Капоне в частности, и ко всем этим романтизированным Голливудом мафиози, показывая его тем, кто он и есть, психопат-дегенерат готовый лишать жизни или достоинства по "поводу" и без и т.д.
Идея глубокая, смелая. Фильм - антагонист "Крёстным отцам" и пр.
Фильм по началу не интересный, напрягающий. Желание уйти постоянно увеличивается глядя на этого придурка, пока не понимаешь, что такие режиссер и актеры не могли снять такое г...о.
Фильм до меня идею донёс и возможно я что-то переосмыслил и за это ставлю высший бал.
Однако, если хотите развлечься - не ходите.)))
6 октября 2020, 01:18 Ответить
4.3 Капоне. Лицо со шрамом
Капоне. Лицо со шрамом криминал, драма, 2020, США
