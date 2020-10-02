Наша рецензия

Конец 30-х годов. Аль Капоне (Том Харди) уже не тот кровожадный отморозок, наводящий ужас на Чикаго. Это стареющий, сильно больной человек, который ходит в подгузнике и периодически испытывает галлюцинации. Но его поражённый сифилисом мозг хранит одну важную тайну: до тюремного заключения он где-то спрятал огромный чемодан с деньгами. Проблема в том, что Капоне забыл, где. Размеренное угасание главного гангстера эпохи не будет спокойным. На нём плотно висит ФБР, прослушивая и следя за…