Конец 30-х годов. Аль Капоне (Том Харди) уже не тот кровожадный отморозок, наводящий ужас на Чикаго. Это стареющий, сильно больной человек, который ходит в подгузнике и периодически испытывает галлюцинации. Но его поражённый сифилисом мозг хранит одну важную тайну: до тюремного заключения он где-то спрятал огромный чемодан с деньгами. Проблема в том, что Капоне забыл, где. Размеренное угасание главного гангстера эпохи не будет спокойным. На нём плотно висит ФБР, прослушивая и следя за…
Если вы хотите наблюдать за угасанием жизни старого паралитика, погружаясь в его кровавые бредни, то этот фильм для вас!
Похоже главная идея режиссера - насмешка, унижение Аль Капоне и формирование отвращения к ранее снятому одноименному фильму.
Идея глубокая, смелая. Фильм - антагонист "Крёстным отцам" и пр.
Фильм по началу не интересный, напрягающий. Желание уйти постоянно увеличивается глядя на этого придурка, пока не понимаешь, что такие режиссер и актеры не могли снять такое г...о.
Фильм до меня идею донёс и возможно я что-то переосмыслил и за это ставлю высший бал.
Однако, если хотите развлечься - не ходите.)))
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