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Кэтрин Нардуччи
Кэтрин Нардуччи
Kathrine Narducci
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Кэтрин Нардуччи
Kathrine Narducci
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Дата рождения
22 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
166 см
Биография Кэтрин Нардуччи
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Фильмография Кэтрин Нардуччи
Капоне. Лицо со шрамом
криминал, драма
2020, США
3.0
Безупречный
драма, комедия
2019, США
6.0
Ирландец
криминал, драма, биография
2019, США
8.0
Круиз
драма, мелодрама
2018, США
5.0
Лжец, Великий и Ужасный
биография, криминал, драма
2017, США
6.0
Парни из Джерси
биография, мюзикл, драма
2014, США
6.0
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Представлен постер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Драма о последних днях жизни Аль Капоне выходит уже 12 мая.
Написать
4 мая 2020 09:19
Кайл МакЛоклен и Мэтт Диллон сыграют в фильме про Аль Капоне
Кайл МакЛоклен («Твин Пикс»), Мэтт Диллон («Столкновение»), Линда Карделлини («Здравствуй, папа, Новый год 2») и Кэтрин Нардуччи («Клан Сопрано»)
Написать
19 марта 2018 13:31
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