«Капоне. Лицо со шрамом»: Рецензия Киноафиши

Конец 30-х годов. Аль Капоне (Том Харди) уже не тот кровожадный отморозок, наводящий ужас на Чикаго. Это стареющий, сильно больной человек, который ходит в подгузнике и периодически испытывает галлюцинации. Но его поражённый сифилисом мозг хранит одну важную тайну: до тюремного заключения он где-то спрятал огромный чемодан с деньгами. Проблема в том, что Капоне забыл, где. Размеренное угасание главного гангстера эпохи не будет спокойным. На нём плотно висит ФБР, прослушивая и следя за каждым его шагом.

Капоне. Лицо со шрамом

Карьера Джоша Трэнка началась с неординарной и заводной фантастики «Хроника», после чего молодого режиссёра начали считать визионером с богатым потенциалом; но уже следующий фильм, «Фантастическая четвёрка» , стал грандиозным провалом, после чего Трэнк серьёзно поменял тематику своих работ. «Лицо со шрамом», впрочем, сложно назвать историей совсем реалистической. Стареющий и сходящий с ума Капоне далеко не самый надёжный рассказчик.

Капоне. Лицо со шрамом

В фильме очень подробно, кровожадно и красочно показаны «глюки» главного героя, отсылающие к его нелицеприятному гангстерскому прошлому. Визуальное вообще довлеет в этой картине. Сюжет скорее расслаивается, как сознание Капоне, на разные фрагменты, связи между которыми или нет, или она неочевидна. А вот визуальная составляющая, наоборот, концептуально едина (не случайно режиссёр здесь ещё и монтажёр своего фильма). С экрана просто льётся духота, вонь и сырость флоридской заболоченной земли. Краски нарочито яркие и болезненные, как будто воспалён не только организм бывшего гангстера, но и всё вокруг.

Капоне. Лицо со шрамом

Тому Харди не привыкать играть в фильмах, где всё герметично замкнуто на его игре. Наоборот, в таких экстремальных условиях он выдаёт наиболее мощные перформансы. «Капоне» здесь ближе не к сдержанному психологизму «Лока», а к разнузданности «Бронсона». Конечно, в ленте Трэнка нет того юмора, но вполне достаточно визуальности. Сам Харди выдаёт что-то будто бы из фильмов Кроненберга. Капоне в его исполнении и не человек вовсе. Это печальная белковая масса, которая уже и сама стала забывать, когда была монстром — вершителем чужих судеб. Жуткие красные глаза и ужасающий взгляд контрастируют с его физиологической беспомощностью: он ходит под себя, не в состоянии самостоятельно помыться и даже говорит будто через силу.

Капоне. Лицо со шрамом

Не стоит ждать, что это кино — гангстерская сага: большая часть действия происходит в особняке Капоне и его окрестностях. Фильм скорее понравится тем, кто любит атмосферные и жестокие, необычно снятые триллеры.

Пётр Волошин