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Наташа Леджеро
Наташа Леджеро
Natasha Leggero
О персоне
Фильмография
Наташа Леджеро
Natasha Leggero
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Дата рождения
26 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Рокфорд, Иллинойс, США
Рост
150 см
Биография Наташи Леджеро
Родилась 26 марта 1974 года. Рокфорд, Иллинойс, США.
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