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Latte & The Magic Waterstone

Пушистые мошенники, 2018

2018 / Германия
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная ежиха Латте обожает рассказывать истории, в которых она – бесстрашная героиня, спасающая своих друзей от всяческих бед. И когда в лес, в котором она живет, приходит настоящая беда, она готова пойти на все, чтобы защитить его.

Лес подвергается засухе, и мудрый ворон Корп рассказывает на собрании старую легенду, согласно которой воды не будет, потому что волшебный Водный Камень был украден с вершины горы Королем-медведем, и он прячет его в своем Северном лесу. Вода вернется в лес, только если камень удастся снова водрузить на гору.

Латте смело объявляет, что она вернет украденный камень у нынешнего Короля медведей, Бантура, и вскоре они вместе с бельчонком Тьюмом отправляется в путешествие к Северному лесу. По пути друзья встречают множество животных и избегают страшных опасностей. Но главная беда поджидает их в пещере медвежьего короля…

Сможет ли Латте подружиться с медведями, разгадать тайну Водного Камня и спасти своих друзей от гибели?

Оригинальное название фильма переводится с английского как «Латте и Водный камень» (Латте это имя главной героини, а не кофе).

Фильм создавался сразу двумя женщинами-режиссерами. На замечание о том, что такой подход мог развести фильм в две противоположные стороны, одна из них ответила: «Как режиссеры, мы должны быть правдивыми и искренними, чтобы разделить со зрительской аудиторией фильма наше видение. Если они не поверят в то, что мы делаем, мы их потеряем. Нам нужно было вложить в наших персонажей все, что есть. Поскольку все эмоции передаются на экран через аниматоров, нам также было необходимо глубокое понимание персонажей».

Все герои фильма передвигаются в соответствии со своим характером, а не видовой принадлежностью. Большинство из них показано прямоходящими. Реджина Волкер, одна из режиссеров фильма, объяснила это необходимостью придать персонажам более человечные черты. «У ежа, передвигающегося на всех четырех лапах, голова все время была бы наклонена к земле», – объясняет Реджина. – «Но ведь тогда нам бы ни разу не удалось увидеть выражение его лица!».

В остальном же фильм придерживается “животного” сеттинга. Все герои живут в гнездах или норах и едят свою естественную пищу, например, жуков и червяков. Изначально создатели фильма опасались, что дети найдут это зрелище довольно отвратительным, но, вопреки их ожиданиям, на премьере дети наоборот были восхищены этим.

Фильм основан на книге одноименной книге Себастьяна Либека, изданной в 1971 году. Нина Вельс, также режиссер фильма, росла, наслаждаясь книгой, и мечтала когда-нибудь снять фильм по ней фильм.

В 2015 году на студии Dreamin 'Dolphin Film GmbH создателями фильма уже был снят короткометражный мультфильм с участием главных героев книги. С тех пор идейная составляющая проекта здорово поменялась, а графика сильно улучшилась. После получения финансирования над ним работала команда из более чем 500 человек из Германии, Индии и Бельгии.

В оригинальной книге Латте – мальчик, а Тьюм изображен там как его верный друг, а не просто робкий компаньон.

Саундтрек к фильму был написан композитором Андреасом Хогом с участием Лейпцигского симфонического оркестра. Хог провел огромную работу с деталями, подмечая каждое мелкое движение героев и оформляя его в виде звука на партитуре.

Анимация фильма сделана с использованием Autodesk Maya и визуализирована при помощи программы Arnold на нескольких 14-процессорных компьютерах. Режиссеры хотели, чтобы в фильме была реалистичная природа, совершенно не затронутая людьми, поэтому около 73 аниматоров работали на компьютерах Dell над созданием одних текстур фильма. В итоге для фильма было завершено более 1200 кадров с визуальными эффектами, включая сложную композицию фоновых и передних планов, а также создание нескольких слоев компьютерной визуализации для 3D-моделей, освещения и природных эффектов.

Самой сложной с точки зрения анимации стала сцена с рысями, прыгающими по огромной декорации из двадцати деревьев, окружающих поляну. Режиссеры выстроили сложную хореографию сцены: животные бегают вверх и вниз в разные стороны.

Бельчонок Тьюм и дерзкая и бесстрашная ежиха Латте, хотят похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков — Лупо и Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе.

5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера онлайн 9 октября 2019
Премьера в мире 9 октября 2019
Возраст 6+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Реджина Уэлкер
В ролях
Луиза Вицорек
Тим Шварцмайер
Хеннинг Баум
Хеннинг Баум
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Пушистые мошенники 5 постеров
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Пушистые мошенники
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Жизнь в лесу вроде бы идет своим чередом: маленький кабан от скуки ловит бабочек, зайцы внимательно ищут ягоды, зверята заняты играми, взрослые — бытовыми делами. Но жителям этого мира грозит опасность — воды все меньше, ручей вот-вот высохнет. Ежиха Латте носится от дерева к дереву, свернувшись клубком, собирает росу и живет абсолютно беззаботно и обособленно, большую часть времени отводя на сон. Ее будит шум склоки, случившейся неподалёку, — бельчонка Тьюма задирают…
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