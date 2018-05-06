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Папа-мама Гусь Папа-мама Гусь
Киноафиша Фильмы Папа-мама Гусь Отзывы о мультфильме «Папа-мама Гусь»
Duck, Duck, Goose Папа-мама Гусь 2018 / США / Китай
7.1 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о мультфильме «Папа-мама Гусь»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Беззаботный и самовлюбленный гусь Пэм сам себя загоняет в нелепые ситуации. Так еще и его родня постоянно от этого страдает. Очередной перелет стаи заканчивается для Пэма падением. Он буквально в последний момент уворачивается от двух маленьких утят. И, несмотря на скверный характер, гусь вынужден взять на себя заботу над озорными малышами и встать на их защиту. Пэм разрабатывает план, который должен помочь им добраться до юга пешком, без применения крыльев. Их ждут невероятные приключения,…

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Кристина Миронова 6 мая 2018, 20:58
Оценка
сколько стоит билет
6 мая 2018, 20:58 Ответить
Киноафиша.инфо 7 мая 2018, 09:10
в ответ на сообщение Кристина Миронова от 6 мая 2018, 20:58
Добрый день! Уточните город и кинотеатр пожалуйста
7 мая 2018, 09:10 Ответить
Виктор Красилов 9 мая 2018, 13:01
Оценка
Всем привет!
Ходили на этот мультфильм всей семьей в день премьеры. Перед этим в интернете просто просматривал киноафишу города, чтобы в праздничный день приятно провести время с женой и дочкой. На тот момент было представлено три мультфильма: Смешарики, еще какой-то мультик и Папа-мама гусь. Признаюсь честно, видеофрагмент из мультфильма, который был представлен в интернете в качестве тизера к нему меня совсем не впечатлил. Но, время сеанса нам очень подходило, плюс показ на выбранное время шел в 3D, что тоже подкупало. В общем, мы пошли на Папа-мама гусь.
Мультик очень красочный, поучительный, а главное много сцен с юмором. Насмеялись мы от души и до слез))) Поэтому напишу одно: к семейному просмотру рекомендуется!!! Получите много положительных эмоций и просто весело проведете время за просмотром этого мультика. Ставлю 10 из 10. 😊
9 мая 2018, 13:01 Ответить
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