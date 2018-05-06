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Беззаботный и самовлюбленный гусь Пэм сам себя загоняет в нелепые ситуации. Так еще и его родня постоянно от этого страдает. Очередной перелет стаи заканчивается для Пэма падением. Он буквально в последний момент уворачивается от двух маленьких утят. И, несмотря на скверный характер, гусь вынужден взять на себя заботу над озорными малышами и встать на их защиту. Пэм разрабатывает план, который должен помочь им добраться до юга пешком, без применения крыльев. Их ждут невероятные приключения,…