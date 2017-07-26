Стань легендой! Бигфут младший, 2017

Создателями французско-бельгийского мультфильма «Стань легендой! Бигфут младший» стали Джереми Дегрусон и Бен Стассен («Кот Гром и заколодованный дом»). Сценарий же к ленте написали Боб Барлен и Кэллан Брукнер («Побег с планеты Земля»).

В центре этой захватывающей и невероятной истории под названием «Стань легендой! Бигфут младший» окажется одинокий подросток Адам. С самого рождения его отца не было рядом, и происхождение мальчика является тайной, покрытой мраком. Но однажды он решает отправиться на поиски своего отца, и зацепки приводят его в пещеру к настоящему Йети! Оказывается, именно этот волосатый монстр и есть загадочный отец Адама. Постепенно герой начинает вливаться в образ жизни своего мохнатого папы и обнаруживает в себе скрытые способности, но он ещё не знает, что по его следам к убежищу мчится зловещая организация, которая является угрозой для обоих.