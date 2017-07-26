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Стань легендой! Бигфут младший Стань легендой! Бигфут младший
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The Son of Bigfoot

Стань легендой! Бигфут младший, 2017

2017 / Франция / Бельгия
7.7 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Мальчик узнает, что его отец - снежный человек, и отправляется на его поиски
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Создателями французско-бельгийского мультфильма «Стань легендой! Бигфут младший» стали Джереми Дегрусон и Бен Стассен («Кот Гром и заколодованный дом»). Сценарий же к ленте написали Боб Барлен и Кэллан Брукнер («Побег с планеты Земля»). 

В центре этой захватывающей и невероятной истории под названием «Стань легендой! Бигфут младший» окажется одинокий подросток Адам. С самого рождения его отца не было рядом, и происхождение мальчика является тайной, покрытой мраком. Но однажды он решает отправиться на поиски своего отца, и зацепки приводят его в пещеру к настоящему Йети! Оказывается, именно этот волосатый монстр и есть загадочный отец Адама. Постепенно герой начинает вливаться в образ жизни своего мохнатого папы и обнаруживает в себе скрытые способности, но он ещё не знает, что по его следам к убежищу мчится зловещая организация, которая является угрозой для обоих.

- Бюджет картины «Стань легендой! Бигфут младший» составил 30 миллионов долларов

- Постановщики Джереми Дегрусон и Бен Стассен работали до этого вместе на трёх проектах: «Кот Гром и заколодованный дом», «Шевели ластами!» и «Махнём на луну»

- Сценаристы Боб Барлен и Кэллан Брукнер также до этого успели посотрудничать на съёмках мультфильма «Побег с планеты Земля»

 Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса - бигфутов. Теперь ему открыты такие способности как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.

7.7 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 июля 2017
Премьера в мире 26 июля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джереми Дегрусон
Джереми Дегрусон
В ролях
Паппи Фолкнер
Кристофер Л. Парсон
Мариев Херингтон
Мариев Херингтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Стань легендой! Бигфут младший 3 постера
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Стань легендой! Бигфут младший смотреть онлайн

Стань легендой! Бигфут младший
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С Адамом (дублировал Семен Трескунов) происходит что-то не то: его тело меняется – волосы вырастают за одну ночь, ступни то прорывают кеды, то вновь возвращаются к привычным размерам, да и слух порой обостряется так, что голова идет кругом. Школьник не понимает, что с ним творится, и не пытается завести доверительный разговор с мамой (Дарья Мельникова), помалкивая не только о странных изменениях своего тела, но и о том, какой масштаб приобрели нападки местных хулиганов. Масла в огонь…
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13 июля 2017 18:00
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