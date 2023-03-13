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Киноафиша Новости Динамичный, смешной, хаотичный: появились первые отзывы о новом фильме «Подземелья и драконы»

Динамичный, смешной, хаотичный: появились первые отзывы о новом фильме «Подземелья и драконы»

13 марта 2023 13:01
Динамичный, смешной, хаотичный: появились первые отзывы о новом фильме «Подземелья и драконы»

По мнению критиков, картина должна особенно понравиться фанатам оригинальной настольной игры.

В сети появились первые отзывы критиков на долгожданный фэнтезийный боевик «Подземелья и драконы: Честь среди воров», основанной на настольной ролевой игре D&D.

Журналисты осталась очень довольны картиной, высоко оценили ее прекрасную динамику и хороший юмор. Например, положительным мнением о фильме поделился редактор Collider Стив Вайнтрауб, похваливший ленту за шутки и отличные боевые сцены:

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — это круто, очень весело и очень забавно. Фильм наполнен экшн-сценами, которые одновременно изобретательны, хорошо поставлены и великолепны визуально. Крис Пайн и Хью Грант идеальны. Всячески рекомендую».

Многие обозреватели отметили прекрасное перенесение духа оригинальной игры в фильм. Джеймс Пресон Пул из Full Circle Cinema и Кейт Санчес из But Why Tho написали, что картина похожа на хаотичную партию с друзьями. Майк Чеккини из Den of Geek призвал зрителей прийти на просмотр ленты в компании знатоков D&D. Вместе с тем, Дориан Паркс из Geeks of Color и Чалис Уильямс из Reel Movie Junkie заявили, что картина доставляет удовольствие даже тем, кто ничего не знает об игре.

Кроме того, многие авторы похвалили актеров фильма, которые идеально синхронизировались друг с другом как в экшен-сценах, так и в юмористических моментах. Критики Эрик Дэвис, Скотт Манц и Кайл Фоули из But Why Tho высоко оценили ярких персонажей и квесты, которые им приходится пройти. Джейкоб Холл из Slashfilm особо выделил сценарий ленты, а автор The Hollywood Handle призвал зрителей досмотреть титры до конца.

Однако не все критики отнеслись к проекту положительно. Ларри Фрид из Geek Vibe Nation назвал его «развлекающим, но пустым».

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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