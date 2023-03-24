Вышел финальный трейлер фэнтезийного блокбастера «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

До премьеры приключенческого фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров» осталась всего неделя, поэтому студия Paramount Pictures сейчас делает все возможное, чтобы заинтересовать зрителей. Накануне появился финальный трейлер блокбастера, в который включили разнообразные положительные выдержки критиков. Журналисты называют фильм веселым, эпичным, изобретательным и переполненным остросюжетными сценами.

Экранизация настольной игры получила очень теплый прием от прессы (88% одобрения на Rotten Tomatoes), но для экспертов бокс-офиса картина пока что является «темной лошадкой». Студия Paramount намерена запустить целую киновселенную, куда войдут как фильмы, так и сериалы, поэтому коммерческий успех в данном случае особенно важен.

В центре сюжета — группа авантюристов во главе с бардом Эджином. Не ведая о последствиях, герои помогают темным магам заполучить могущественный артефакт, с помощью которого можно добиться мирового господства. Узнав о совершенной ошибке, персонажи решают исправить ситуацию и отправляются в эпическое приключение, по ходу которого они встретят множество преград. Их задача — остановить Красных волшебников и выкрасть опасную реликвию.

Главные роли сыграли Крис Пайн, Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, Дэйзи Хэд, Джастис Смит, София Лиллис и Хью Грант. Режиссерами выступили создатели черной комедии «Ночные игры» Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн.

Премьера намечена на 31 марта.