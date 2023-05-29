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Киноафиша Новости Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» вряд ли получит сиквел

Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» вряд ли получит сиквел

29 мая 2023 12:56
Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» вряд ли получит сиквел

Картина получила позитивную критику, но провалилась в прокате.

Приключенческий блокбастер «Подземелья и драконы: Честь среди воров» не оправдал надежды студии Paramount Pictures, поэтому сиквел лента, скорее всего, не получит. За время в кинопрокате картина с Крисом Пайном и Мишель Родригес заработала по миру всего $207,9 млн, из которых на долю Северной Америки приходится $93 млн. Учитывая $150-миллионный бюджет и внушительные затраты на маркетинг, для минимальной окупаемости проекту нужно было собрать более $300 млн.

Официальные представители Paramount и Hasbro пока никак не комментировали будущее киносерии, но небольшой шанс на продолжение все же оставляет очень позитивная критика — рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет 90%.

Многие эксперты сходятся во мнении, что основной причиной такого значительного кассового недобора являются неудачно подобранная дата премьеры и неверная маркетинговая стратегия. «Подземелья и драконы» стартовали за неделю до релиза «Братьев Супер Марио в кино», чьи сборы сейчас уже приближаются к баснословной отметке в $1,3 млрд.

Как бы то ни было, ставить на франшизе крест никто не намерен. Даже если второй части никогда не будет, в разработке уже давно находится масштабный сериал для сервиса Paramount+, который станет своеобразным расширением вселенной. Главным режиссером и одним из творческих руководителей выступает создатель «Красного уведомления» Роусон Маршалл Тербер. В середине апреля на должность шоураннера был утвержден Дрю Кревелло («Не сработало»).

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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