Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джастис Смит
Джастис Смит
Justice Smith
О персоне
Фильмография
Новости
Джастис Смит
Justice Smith
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 августа 1995
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Джастиса Смита
Родился 9 августа 1995 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Джастиса Смита
Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези
2023, США
0.0
Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик
2022, США
8.0
Вуайеристы
триллер
2021,
5.0
Неисправимый Рон
анимация
2021, США
7.0
Все радостные места
драма, мелодрама
2020, США
6.0
Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия
2019, США
7.0
Привидение
мелодрама, драма
2018, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»
Фильм со «спилберговской энергетикой» и «атмосферой в духе «Монти Пайтон».
Написать
22 июля 2022 10:26
Джон Литгоу сыграет с Джулианной Мур и Себастианом Стэном в триллере от Apple и студии A24
В основу ленты лег сценарий из знаменитого «Черного списка».
Написать
13 сентября 2021 11:53
Любопытство вызывает возбуждение и ведет к катастрофе в трейлере эротического триллера «Вуайеристы»
Главные роли сыграли Сидни Свини, Джастис Смит и Бен Харди.
Написать
20 августа 2021 12:30
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России