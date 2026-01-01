Оповещения от Киноафиши
Мумия

Мумия

The Mummy
Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
17 апреля 2026 Латвия
17 апреля 2026 Литва
Производство Atomic Monster, Blumhouse Productions, Doppelgängers
Lee Cronin's The Mummy, La mummia di Lee Cronin, La posesión de la momia, Lee Cronin'den Mumya, Maldição da Múmia, Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp, The Mummy, Η μούμια, Η μούμια του Λι Κρόνιν, 李克寧 墓乃伊
Режиссер
Ли Кронин
В ролях
Джек Рейнор
Джек Рейнор
Лайа Коста
Лайа Коста
Все актеры и съемочная группа

