О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Мумия
Мумия
The Mummy
Напомним о выходе в прокат
ужасы
Пойду
0
Не пойду
0
Мумия
teaser
teaser
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
17 апреля 2026
Дата выхода
17 апреля 2026
Латвия
17 апреля 2026
Литва
Производство
Atomic Monster, Blumhouse Productions, Doppelgängers
Другие названия
Lee Cronin's The Mummy, La mummia di Lee Cronin, La posesión de la momia, Lee Cronin'den Mumya, Maldição da Múmia, Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp, The Mummy, Η μούμια, Η μούμια του Λι Κρόνιν, 李克寧 墓乃伊
Режиссер
Ли Кронин
В ролях
Джек Рейнор
Лайа Коста
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Мумия
Teaser
0
0
Все трейлеры
