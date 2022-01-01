|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Main Titles
|Jeff Cardoni
|1:45
|2
|Top University
|Jeff Cardoni
|1:03
|3
|Our New Home
|Jeff Cardoni
|3:08
|4
|New Beginnings
|Jeff Cardoni
|1:06
|5
|The Painting
|Jeff Cardoni
|4:04
|6
|Anybody Home
|Jeff Cardoni
|3:54
|7
|Becky's Transformation
|Jeff Cardoni
|2:07
|8
|Seeing Double
|Jeff Cardoni
|2:54
|9
|Audio Visual
|Jeff Cardoni
|5:56
|10
|Aftermath
|Jeff Cardoni
|3:47
|11
|Asking James
|Jeff Cardoni
|3:54
|12
|Car Crash
|Jeff Cardoni
|5:02
|13
|Secrets Of The Box
|Jeff Cardoni
|3:06
|14
|Doctor Clark's Theory
|Jeff Cardoni
|1:57