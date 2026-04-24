«Мумия»: Рецензия Киноафиши

Фильмы вселенной «Мумии» всегда фокусировались на западных колонизаторах, посягающих на древнюю восточную культуру и пытающихся взять ее под контроль. В каждой версии оптика и жанр сильно менялись, но новый фильм Ли Кронина дальше всех уходит от образа серии.

Главные герои, переехавшие в Египет из-за работы отца семейства телерепортером, не вторгаются в закрытые гробницы и не раскапывают захоронения. Они живут обособленно и спокойно в собственном доме, ожидая, когда командировка окончится и они смогут вернуться домой. Поэтому древнее египетское проклятие, настигшее их, не имеет под собой ни метафорических смыслов, ни реалистичного обоснования.

К старшей дочери Кэти приходит загадочная местная женщина, заманивает ее шоколадкой через щель в заборе, а затем уносит в неизвестном направлении. Поиски ребенка ни к чему не приводят, но спустя восемь лет Кэти находят живой. Ее кожа иссохла и покрыта бинтами, она не может говорить и ранит себя длинными почерневшими ногтями, но врач просит не отчаиваться — любовь семьи и родные стены способны поднять даже мумию из саркофага.

Происходящее лишь условно опирается на египетскую мифологию, хотя местные львиную часть времени говорят на арабском, благодаря чему фильм выигрывает в аутентичности на фоне других современных картин, где жители других стран упорно переговариваются на английском. Правда, аутентичных пейзажей мы здесь не увидим, а режиссер и вовсе уйдет в классику американского кинематографа, где самым очевидным ориентиром для сравнения станет «Изгоняющий дьявола». Главная героиня также большую часть времени находится в лежачем положении, одержима демоном и не желает терпеть слов молитвы. Вместо священника религиозным стражем у ее постели теперь выступает мексиканская бабушка.

Семейство не отличается ни внятными характерами, ни глубиной, ни актерскими работами, но это не относится к исполнительнице главной роли Натали Грэйс. Ее неконвенциональная внешность в сочетании с качественным гримом делает девушку поистине пугающей. Натали удается общаться глазами и скрежетать зубами, а заодно активно блевать, лазать по потолку и поглощать плоть. Настоящая королева (чужого) крика.

Ирландский режиссер Ли Кронин, имя которого в оригинале зачем-то вынесено в название, знаком фанатам хоррора своим новым взглядом на «Зловещих мертвецов». Продолжая ввязываться в чужие серии вместо создания оригинальных историй, «Мумия» ему дается гораздо хуже. По этим работам Кронина уже можно охарактеризовать как фаната телесного, конструирующего свой ужас не на резких моментах и игре с тенями, а на маниакальном наблюдении за загнивающей плотью. Самой жуткой в фильме оказывается сцена изощренного педикюра, длящаяся столь нарочито долго, что даже у самых крепких желудком начнет подступать ком к горлу.

Кронин одержим скорее эмоцией отвращения, нежели страха, и в некоторых сценах ему удается достичь уникальности этих ощущений. Жаль лишь, что путь к ним лежит через поверхностную динамику семейных отношений, довольно безликий монтаж и цветокоррекцию. Режиссер выстраивает свою «Мумию» в отрыве от привычного представления о том, что должен представлять фильм с таким названием, и тяготеет к классике жанра нулевых вроде «Звонка», где за одержимым ребенком стоят семейные травмы, а не египетская культура. Сценарий пару раз находит точки опоры в интересных темах поколенческой ответственности и неоднозначности злодеев, но не развивает их, оставаясь странной компиляцией из известных фильмов, моря человеческих жидкостей, сильных моментов хаоса, слабой детективной линии и плохой проработки героев. Кронин отчаянно нуждается в талантливом соавторе и отходе от знаковых франшиз — возможно, тогда его видение приобретет достаточную силу.