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О персоне
Майкл Уинник
Michael Winnick
Киноафиша
Персоны
Майкл Уинник
Майкл Уинник
Michael Winnick
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.2
Пушки, телки и азарт
(2011)
6.0
Темный актив
(2023)
5.3
Зло
(2018)
Фильмография Майкла Уинника
6
Темный актив
Dark Asset
боевик, триллер
2023, США
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5.3
Зло
Malicious
триллер, ужасы
2018, США
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Пушки, телки и азарт
Guns, Girls and Gambling
триллер, криминал
2011, США
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