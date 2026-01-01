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Майкл Уинник
Майкл Уинник Michael Winnick
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Майкл Уинник

Michael Winnick

Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Пушки, телки и азарт 6.2
Пушки, телки и азарт (2011)
Темный актив 6.0
Темный актив (2023)
Зло 5.3
Зло (2018)

Фильмография Майкла Уинника

Темный актив 6
Темный актив Dark Asset
боевик, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Зло 5.3
Зло Malicious
триллер, ужасы 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Пушки, телки и азарт 6.2
Пушки, телки и азарт Guns, Girls and Gambling
триллер, криминал 2011, США
Смотреть трейлер
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