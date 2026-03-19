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Бездна

, 2026
Abis
Молдавия / драма
Трейлеры
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Бездна - Трейлер
Бездна  Трейлер

О фильме

У каждого из нас есть своя «бездна» - место, куда мы прячем ошибки, сожаления и секреты, надеясь, что время их сотрёт. Но что делать, когда прошлое отказывается оставаться забытым? «Бездна»- это не просто история о трагедии. Это фильм о каждом из нас. Можно ли простить того, кто разрушил твою жизнь? И как далеко можно убежать от самого себя? Приготовься к мощной истории, в которой каждый герой отчаянно ищет выход к свету.

Детали фильма

Страна Молдавия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 марта 2026
Дата выхода
19 марта 2026 Молдавия AP 12

Рейтинг фильма

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Обновлено 12 апреля 2026

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