У каждого из нас есть своя «бездна» - место, куда мы прячем ошибки, сожаления и секреты, надеясь, что время их сотрёт. Но что делать, когда прошлое отказывается оставаться забытым? «Бездна»- это не просто история о трагедии. Это фильм о каждом из нас. Можно ли простить того, кто разрушил твою жизнь? И как далеко можно убежать от самого себя? Приготовься к мощной истории, в которой каждый герой отчаянно ищет выход к свету.