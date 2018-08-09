«Зло»: Рецензия Киноафиши

Разрушительная сила материнской любви

Получив новую работу, профессор математики Адам (Джош Стюарт) перебирается в тихий городок вместе со своей беременной женой Лизой (Бояна Новакович). Но в первые же дни после приезда, с ней начинают происходить странные вещи: она встречает окровавленную женщину, слышит в доме плач младенца и даже видит ребёнка в кроватке. Но потом у Лизы случается выкидыш, и она уверена, что на неё как-то повлияла сверхъестественная сущность, живущая в доме. Накаляет обстановку и её сестра Бекки (Мелисса Болона), которая приехала поддержать Лизу, но тоже ведёт себя странным образом. В семье наступает разлад, а тем временем зло, убившее нерождённого ребёнка, вырывается на свободу.

Кадр из фильма «Зло»

Похоже, фильмы ужасов, обыгрывающие классические сюжеты уже пора выделять в отдельный поджанр. На первом месте по количеству пересказов, скорее всего, окажется история группы друзей, которые приехали отдыхать в заброшенный дом в лесу. Но даже трудно предположить, в который раз авторы очередного фильма пересказывают историю о том, как преподаватель с беременной женой поселяется в новом доме в маленьком городке. Если же этих фактов не хватает для ассоциаций с классикой, то можно добавить, что здесь будет ещё и слепой профессор парапсихологии, и сестра главной героини, которая верит в духов.

Кадр из фильма «Зло»

Но всё же классический сюжет — не залог успеха, многое зависит от режиссёра и качества сценария. И в этом плане «Зло» далеко не эталон жанра. Он кажется слишком «обычным» и поэтому надолго не запоминается. К тому же в завязке несколько очень удачных страшных сцен немного теряются в затянутых паузах между ними. Но когда действие всё-таки берёт разгон «Зло» начинает выглядеть как самый классический и камерный хоррор. Даже скримеры копируют уже знакомые, но от того не менее пугающие стандарты. Здесь достаточно просто перечислить сюжетные ходы, и у любителей жанра сразу появятся десятки ассоциаций. Отражение, которое не повторяет движение оригинала. Дети, появляющиеся из-за спины, чтобы сказать одно слово страшным голосом. Женщина, стареющая при перемене кадра на десятки лет. Картина, на которой двигаются персонажи. А дальше не обойдётся и без взрывающихся лампочек, громких звуков, резких поворотов головы и пустых глазниц. Всё это поклонники ужасов видели много раз. Но без копирования классика не была бы классикой, эти приёмы отлично пугают до сих пор и потому не кажутся лишними.

Кадр из фильма «Зло»

Но, конечно же, на первом месте извечная тема хоррора — беременность, дети и зло. Эта идея покоряла сердца зрителей ещё со времён «Экзорциста» и «Ребёнка Розмари», а потом вернулась в топ лучших страшных сюжетов с появлением «Звонка». К сожалению, «Зло» не может конкурировать с вышеозначенными фильмами, он не настолько тонко прописан и снят. Но классическая идея всё-таки чувствуется, хоть и иногда неестественно гипертрофирована: мать начинает проникаться любовью к своему ребёнку, даже если он на самом деле только дух. К сожалению, эту задумку подают слишком грубо и просто — разные персонажи просто несколько раз говорят об этом. И вместо необходимых ощущений зритель просто получает вводную информацию, которая подсказывает, что будет дальше.

Кадр из фильма «Зло»

Нелогичности и совпадений в сюжете тоже слишком много. Здесь трудно сказать, специально ли режиссёр и сценарист Майкл Уинник решил сделать некоторые повороты сюжета настолько стереотипными или же ему просто не хватило опыта прописать их подробнее. Тут уже зрителю остаётся самому решать, стоит ли придираться к тому, что профессор математики заодно интересуется паранормальными вещами, а герои пытаются выяснить, как победить духов, у человека, который убил свою жену. «Зло», очевидно, не сможет претендовать на звание лучшего ужаса года или даже сезона. Но если простить фильму периодическую нелогичность, шаблонные диалоги и слишком простую развязку, то в нём можно увидеть простой камерный хоррор с самым классическим сюжетом и небольшим набором пугающих сцен.

Алексей Хромов

В российском прокате с 9 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Зло»