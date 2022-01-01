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Люк Эдвардс
Люк Эдвардс
Luke Edwards
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Люк Эдвардс
Luke Edwards
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Дата рождения
24 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Люка Эдвардса
Родился 24 марта 1980 года. Невада Сити, Калифорния, США.
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Фильмография Люка Эдвардса
Зло
триллер, ужасы
2018, США
5.0
Дом напротив
триллер, ужасы, криминал
2016, США
6.0
Джиперс Криперс 2
триллер, ужасы
2003, США
6.0
Продавцы новостей
семейный, мюзикл, драма
1992, США
7.0
Виновен по подозрению
драма
1991, Франция / США
8.0
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