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Люк Эдвардс
Люк Эдвардс Luke Edwards
Киноафиша Персоны Люк Эдвардс

Люк Эдвардс

Luke Edwards

Дата рождения
24 марта 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов, Драматический актёр

Биография Люка Эдвардса

Родился 24 марта 1980 года. Невада Сити, Калифорния, США.

Популярные фильмы

Виновен по подозрению 7.6
Виновен по подозрению (1991)
Продавцы новостей 7.4
Продавцы новостей (1992)
Дом напротив 6.1
Дом напротив (2016)

Фильмография Люка Эдвардса

Злость 4.5
Злость Adverse
криминал, триллер 2020, США
Смотреть трейлер
Зло 5.3
Зло Malicious
триллер, ужасы 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Смотритель 5.3
Смотритель The Super
детектив, триллер, ужасы 2017, США
Дом напротив 6.1
Дом напротив The Neighbor
триллер, ужасы, криминал 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Джиперс Криперс 2 6.1
Джиперс Криперс 2 Jeepers Creepers II
триллер, ужасы 2003, США
Рецензия
Мамины дети 5.4
Мамины дети Mother's Boys
драма, триллер 1993, США
Продавцы новостей 7.4
Продавцы новостей Newsies
семейный, мюзикл, драма 1992, США
Виновен по подозрению 7.6
Виновен по подозрению Guilty By Suspicion
драма 1991, Франция / США
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