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Люк Эдвардс

Luke Edwards
Люк Эдвардс
Люк Эдвардс Luke Edwards
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Дата рождения
24 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Люка Эдвардса

Родился 24 марта 1980 года. Невада Сити, Калифорния, США.

Фильмография Люка Эдвардса
Зло
Зло
триллер, ужасы 2018, США
5.0
Дом напротив
Дом напротив
триллер, ужасы, криминал 2016, США
6.0
Джиперс Криперс 2
Джиперс Криперс 2
триллер, ужасы 2003, США
6.0
Продавцы новостей
Продавцы новостей
семейный, мюзикл, драма 1992, США
7.0
Виновен по подозрению
Виновен по подозрению
драма 1991, Франция / США
8.0
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