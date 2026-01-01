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Фильмография
Люк Эдвардс
Luke Edwards
Киноафиша
Персоны
Люк Эдвардс
Люк Эдвардс
Luke Edwards
Дата рождения
24 марта 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Биография Люка Эдвардса
Родился 24 марта 1980 года. Невада Сити, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
7.6
Виновен по подозрению
(1991)
7.4
Продавцы новостей
(1992)
6.1
Дом напротив
(2016)
Фильмография Люка Эдвардса
4.5
Злость
Adverse
криминал, триллер
2020, США
Смотреть трейлер
5.3
Зло
Malicious
триллер, ужасы
2018, США
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5.3
Смотритель
The Super
детектив, триллер, ужасы
2017, США
6.1
Дом напротив
The Neighbor
триллер, ужасы, криминал
2016, США
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Рецензия
6.1
Джиперс Криперс 2
Jeepers Creepers II
триллер, ужасы
2003, США
Рецензия
5.4
Мамины дети
Mother's Boys
драма, триллер
1993, США
7.4
Продавцы новостей
Newsies
семейный, мюзикл, драма
1992, США
7.6
Виновен по подозрению
Guilty By Suspicion
драма
1991, Франция / США
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