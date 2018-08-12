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Получив новую работу, профессор математики Адам (Джош Стюарт) перебирается в тихий городок вместе со своей беременной женой Лизой (Бояна Новакович). Но в первые же дни после приезда, с ней начинают происходить странные вещи: она встречает окровавленную женщину, слышит в доме плач младенца и даже видит ребёнка в кроватке. Но потом у Лизы случается выкидыш, и она уверена, что на неё как-то повлияла сверхъестественная сущность, живущая в доме. Накаляет обстановку и её сестра Бекки (Мелисса…