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Кристиан Клавье

Christian Clavier
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье Christian Clavier
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Дата рождения
6 мая 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Кристиан Клавье

Родился 6 мая 1952 года. Париж, Франция.

Фильмография Кристиан Клавье
Неувольняемый
Неувольняемый
комедия 2022, Франция
7.0
Самая безумная свадьба 3
Самая безумная свадьба 3
комедия 2022, Франция
5.0
Тайна Сен-Тропе
Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал 2021, Франция
5.0
Камелот: Возвращение короля
Камелот: Возвращение короля
приключения, комедия, фэнтези 2021, Франция / Бельгия
5.0
Негабаритный груз
Негабаритный груз
комедия 2019, Франция / Бельгия
4.0
Ибица
Ибица
комедия 2019, США
5.0
Самая безумная свадьба
Самая безумная свадьба
комедия, драма 2019, Франция
6.0
Каникулы в Африке
Каникулы в Африке
2019, Бельгия / Франция
4.0
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«Я люблю находить смешное в любых событиях»: интервью с Филиппом де Шовроном 1 июля в российских кинотеатрах стартует «Самая безумная свадьба» – сиквел «Безумной свадьбы», которую тепло приняли по всему миру. Накануне премьеры мы поговорили с режиссером об успехе обоих фильмов, специфике юмора, семейственности и многом другом.
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21 июня 2021 12:22
10 актеров, которые в разное время играли одних и тех же персонажей Некоторым из них даже не пришлось заучивать новую роль.
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26 мая 2021 18:54
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Безумные соседи» Вчера в кинотеатре «Ленфильм» состоялся пресс-показ остроумной французской комедии «Безумные соседи», который организовали федеральный портал «Киноафиша.инфо»
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11 июля 2017 13:02
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