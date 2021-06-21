Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Christian Clavier
О персоне
Фильмография
Новости
Кристиан Клавье
Christian Clavier
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 мая 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Кристиан Клавье
Родился 6 мая 1952 года. Париж, Франция.
Развернуть
Фильмография Кристиан Клавье
Неувольняемый
комедия
2022, Франция
7.0
Самая безумная свадьба 3
комедия
2022, Франция
5.0
Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал
2021, Франция
5.0
Камелот: Возвращение короля
приключения, комедия, фэнтези
2021, Франция / Бельгия
5.0
Негабаритный груз
комедия
2019, Франция / Бельгия
4.0
Ибица
комедия
2019, США
5.0
Самая безумная свадьба
комедия, драма
2019, Франция
6.0
Каникулы в Африке
2019, Бельгия / Франция
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Я люблю находить смешное в любых событиях»: интервью с Филиппом де Шовроном
1 июля в российских кинотеатрах стартует «Самая безумная свадьба» – сиквел «Безумной свадьбы», которую тепло приняли по всему миру. Накануне премьеры мы поговорили с режиссером об успехе обоих фильмов, специфике юмора, семейственности и многом другом.
Написать
21 июня 2021 12:22
10 актеров, которые в разное время играли одних и тех же персонажей
Некоторым из них даже не пришлось заучивать новую роль.
Написать
26 мая 2021 18:54
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Безумные соседи»
Вчера в кинотеатре «Ленфильм» состоялся пресс-показ остроумной французской комедии «Безумные соседи», который организовали федеральный портал «Киноафиша.инфо»
Написать
11 июля 2017 13:02
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом