«Астерикс и тайное зелье»: Рецензия Киноафиши

Вакантна должность друида

В галльской деревеньке без перемен. Римские легионы устали получать шишки и тумаки от кучки неистовых галлов, поэтому налеты на деревенскую цитадель продолжаются, но без особого энтузиазма. Сами галлы тоже не изменились: Астерикс по-прежнему шустр, Обеликс – толст и обжорист. Беда, однако, подкралась, откуда не ждали: самым слабым звеном оказался Панорамикс. Ясным солнечным утром он вдруг не сумел усидеть на дереве – и упал. «Это профнепригодность, – догадался почтенный друид. – Пора оформляться на пенсию». Однако заслуженный отдых ещё надобно заслужить: уходить, не назначив преемника, друиду не полагается. А где ж его взять такого – юного и не слишком тупого? Чтобы и волшебное зелье сумел сварить, и врагам тайну не разболтать? В общем, пришлось Панорамиксу на старости лет ковылять по всей Галлии, ища сменщика.

Кадр из фильма «Астерикс и тайное зелье»

Вообще-то, Астерикса и Облеликса можно поздравить: в 2019-м они будут отмечать двойной юбилей. Во-первых, им исполнится шестьдесят: писатель Рене Госсини и художник Альбер Удерзо придумали этих пронырливых галлов еще в конце пятидесятых. Во-вторых, выходит десятый (!) анимационный фильм из их цикла. Речь, как вы понимаете, идет о «Тайном зелье», снятом Луисом Клиши и Александром Астье – режиссерами, выпустившими пять лет назад «Землю богов», которая была воспринята как масштабная перезагрузка франшизы. Так что поздравим неугомонных юбиляров и посмотрим, с чем они пожаловали в этот раз.

Кадр из фильма «Астерикс и тайное зелье»

Александр Астье – явно не тот режиссер, который стал бы спорить и бодаться с традициями (о чем он сам говорит в интервью). Поэтому никаких стилистических революций или сюжетных откровений от «Тайного зелья» не ждите: мультфильм тошнотворно вежлив и со стандартами, выработанными в комиксах Удерзо, и с формулой, по которой кроилась «Земля богов». И дело тут не только в повторяемости ситуаций и в копировании героев, нарисованных раз и навсегда. Есть пара моментов, когда новый «Астерикс» превращается в игру «Найди десять отличий». Например, вы же помните, как начиналась «Земля богов»? – Правильно, с погони за кабанчиком. А как начинается «Тайное зелье»? – Да почти точно так же: вот вам беготня, вот кабанчик.

Кадр из фильма «Астерикс и тайное зелье»

По счастью, подобная «преемственность» всё-таки имеет свои пределы. В этот раз Астье и Клиши не стали брать за основу какой-то конкретный комикс, а взялись сочинять свою собственную историю. И так уж вышло, что акценты в этой истории заметно сместились: вместо парочки чокнутых галлов в центре оказался Панорамикс. Досталось и Юлию Цезарь: с должности главного антагониста его турнули и разжаловали в статисты (то есть превратили во второстепенного персонажа). А ответственным за интриги и злодеяния был назначен некто Сульфурикс – отщепенец-друид, классический темный маг, жаждущий чего? – естественно, власти.

Кадр из фильма «Астерикс и тайное зелье»

Впрочем, основное отличие между «Землей богов» и «Тайным зельем», конечно, не в этом. Фильм 2014-го был чем-то вроде карикатуры на день сегодняшний: там римляне строили рядом с непокорной галльской деревенькой элитный жилищный комплекс. В «Тайном зелье» шпилек в сторону современности нет, как нет и намеков на какие-либо социальные темы. Да и сам сюжет стал намного проще. По сути, новый «Астерикс» превратился в сказку – динамичную и смешную, но лишенную стрел сарказма. Правда, детям такой вариант гораздо ближе – понятнее и интересней. Да и в плане драйва фильм заметно прибавил, так что переживать по поводу «нововведений» Астериксу и К точно не стоит.

Кадр из фильма «Астерикс и тайное зелье»

Не обошлось в фильме и без пресловутой Girl Power. В деревеньке «прописалась» новая героиня – Пектина. Эта девчушка с характером не просто сообразительнее своих сверстников – в финале ей удается то, с чем не сумел справиться совет мудрейших друидов. Хотя в самом начале ей приходится прикидываться пацаном, ведь бородатые жрецы о феминизме пока не слыхом не слыхивали, поэтому женщин и девушек даже в лес к себе не пускали. Так что, возможно, Панорамикс зря ковылял за тридевять земель в поисках наследника: вполне вероятно, что тот, кто ему нужен, стоял у него за спиной. Впрочем, это уже совершенно другая история – и задел для следующего «Астерикса». Каким он будет, узнаем лет через пять. Пока же перед нами одно из самых ярких анимационных приключений этой зимы – драйвовое, задиристое и смешное, способное расшевелить даже тех, кого порядком достали бескрайние новогодние праздники.

В российском прокате с 17 января 2019-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Астерикс и тайное зелье»