Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алекс Лутс
Алекс Лутс
Alex Lutz
О персоне
Фильмография
Новости
Алекс Лутс
Alex Lutz
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 августа 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Алекс Лутс
Родился 24 августа 1978 года. Страсбург, Франция.
Развернуть
Фильмография Алекс Лутс
Вихрь
драма
2021, Франция / Бельгия / Монако
7.0
Семейка монстров
анимация
2020, Франция
0.0
Астерикс и тайное зелье
анимация
2018, Франция
7.0
Афера доктора Нока
комедия
2017, Франция
6.0
Киллер поневоле
комедия, криминал
2016, Франция
5.0
Путешествие из Парижа
комедия
2015, Франция
5.0
Пришельцы 3: Взятие Бастилии
комедия
2015, Франция
7.0
Красотки в Париже
комедия
2013, Франция
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Пожилая пара противостоит деменции в трейлере нового фильма Гаспара Ноэ «Вихрь»
Возможно, это самая нетипичная картина в фильмографии режиссера.
Написать
14 марта 2022 13:14
Появился первый кадр из нового фильма Гаспара Ноэ, премьера которого состоится на Каннском кинофестивале
Интригующий стильный снимок не дает никаких намеков на сюжет.
Написать
11 июня 2021 14:28
Все новости
Related video
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь