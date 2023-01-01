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Астерикс и тайное зелье
Астерикс и тайное зелье, 2018: актеры и роли
Asterix – The Secret Of The Magic Potion / Astérix: Le secret de la potion magique.
Астерикс и тайное зелье
2018 / Франция
Трейлер
7.7
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23
голоса
Рейтинг IMDb: 6.7
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Астерикс и тайное зелье, 2018: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Луис Клиши
Louis Clichy
Александр Астье
Alexandre Astier
Роли озвучивали
Александр Астье
Alexandre Astier
Кристиан Клавье
Christian Clavier
Гийом Бриа
Guillaume Briat
Алекс Лутс
Alex Lutz
Эли Семун
Elie Semoun
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