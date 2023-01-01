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Астерикс и тайное зелье Астерикс и тайное зелье
Киноафиша Фильмы Астерикс и тайное зелье Астерикс и тайное зелье, 2018: актеры и роли
Asterix – The Secret Of The Magic Potion / Astérix: Le secret de la potion magique. Астерикс и тайное зелье 2018 / Франция
7.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Астерикс и тайное зелье, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Луис Клиши Луис Клиши Louis Clichy Александр Астье Александр Астье Alexandre Astier
Роли озвучивали
Александр Астье Александр Астье Alexandre Astier Кристиан Клавье Кристиан Клавье Christian Clavier Гийом Бриа Гийом Бриа Guillaume Briat Алекс Лутс Алекс Лутс Alex Lutz Эли Семун Эли Семун Elie Semoun
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