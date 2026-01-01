Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Максим Важов
Maksim Vazhov
Максим Важов
Maksim Vazhov
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
В каком театре играет
Театр им. Ермоловой
Развернуть
Популярные фильмы
6.7
Так далеко, так близко
(2014)
6.6
Под прикрытием
(2012)
5.0
Этика долга
(2022)
Фильмография Максим Важов
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Спорт
Год
Все
2026
2024
2022
2020
2018
2015
2014
2012
Все
14
Фильмы
4
Сериалы
10
Актер
14
Вне закона
боевик, детектив
2026, Россия
Карта желаний
комедия
2026, Россия
Солдат по кличке Рекс
драма, военный
2026, Россия
4.9
Папаши
детектив, комедия
2024, Россия
Угрозы
детектив
2022, Россия
5
Этика долга
Etika dolga
комедия, криминал
2022, Россия
Перепутанные
драма, мелодрама
2020, Россия
2.5
На Париж
Na Parizh!
военный, драма
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Выстрел в спину
Vystrel v spinu
детектив, мелодрама
2018, Россия
3
Курортный роман
комедия, мелодрама
2015, Россия
4.4
Слава
драма, спорт
2015, Россия
6.7
Так далеко, так близко
мелодрама
2014, Россия/Украина
6.6
Под прикрытием
боевик, криминал
2012, Россия/Украина
Отец
Otets
драма, военный
, Россия
Другие проекты Максим Важов
16+
#неРевизор
Информация
16+
Семейный переполох
Информация
16+
Опасные игры
Информация
Новости о Максим Важов
Начались съемки третьей части «Непослушника» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко
В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести»
Обсуждают уже не меньше «Первого отдела»: что зрители думают о новинке НТВ «Возмездие»
Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку
Ельчин в нулевые снялся в фильме по Кингу, который любят только в России: на Западе прозвали «раздражающим и глупым»
Хоть убейте, не пойму, откуда рейтинг 100/100: включил «Ван-Пис 2» от Netflix, вообще не смотрев аниме – это было ошибкой
«Такого не было никогда»: россияне окончательно разлюбили «Служебный роман» и шедевры Гайдая – зрителям милее детективы НТВ
Линч отказался от «Звездных войн» из-за вуки: променял на Sci-Fi, которого стыдился до смерти
Архивные кадры со съемок «Любовь и голуби» напоминают хоррор: Михайлов едва не погиб из-за «хотелки» Меньшова (видео)
В «Первом отделе» уже 5 сезонов: но лишь фанаты по кадру отличат один от другого – тест на внимательность
«Мстители» в пролете, «Аватар» даже не в топ-3: лишь одному фильму удалось собрать в США $936 млн — настоящий король проката
Летчики любят этот советский фильм-катастрофу больше «Экипажа»: у Митты — зрелищно, но здесь все реалистичнее
