Зеленые коты, 2017

Два старых жулика - Маркус и Эдуард, которые провели большую часть своей жизни за стенами тюрьмы, выходят на волю. Мир снаружи изменился,и вот они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь. Все происходящее с ними - новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают, выбивает их из колеи. Они будто бы портят общую картину социума, не соответствуя его нормам, выделяясь из толпы, являясь чем-то лишним…