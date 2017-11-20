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Зеленые коты Зеленые коты
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Green Cats / Rohelised kassid

Зеленые коты, 2017

2017 / Эстония
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Пронзительная трагикомедия режиссера и сценариста Андреса Пуустусмаа повествует о двух стариках, которые большую часть своей жизни провели за решеткой. Теперь Эдуард и Маркус на свободе, но современный мир не хочет принять престарелых аутсайдеров.

  • Премьерный показ кинодрамы состоялся 20 ноября 2017-го в рамках ежегодного таллиннского кинофестиваля «Темные ночи». А 5 января 2018 года фильм вышел на экраны кинотеатров Таллинна.
  • Кинематографическая картина Андреса Пуустусмаа была представлена на ежегодном российском национальном фестивале полнометражных, документальных и анимационных фильмов «Окно в Европу» 14 августа 2018-го. Фильм также участвовал в программе Международного кинофестиваля в Чикаго 16 марта того же года.
  • Цифровой релиз состоялся 26 сентября 2019-го. Телевизионная премьера на территории России прошла 4 сентября 2020 года.
  • В английской версии название кинематографической ленты звучит немного иначе – «Зеленый кот».
  • На данный момент (с 2005 по 2017 годы) в режиссерском арсенале Пуустусмаа насчитывается тринадцать фильмов. Кроме того, создатель «Зеленых котов» имеет в своем портфолио шесть ролей в кино (с 1993 по 2011 годы).
  • Бюджет кинофильма составил двести пятьдесят тысяч евро.

Два старых жулика - Маркус и Эдуард, которые провели большую часть своей жизни за стенами тюрьмы, выходят на волю. Мир снаружи изменился,и вот они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь. Все происходящее с ними - новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают, выбивает их из колеи. Они будто бы портят общую картину социума, не соответствуя его нормам, выделяясь из толпы, являясь чем-то лишним…

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 26 сентября 2019
Премьера в мире 20 ноября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Андрес Пуустусмаа
Андрес Пуустусмаа
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Тыну Карк
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Юлле Кальюсте
Майт Мальмстен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зеленые коты 2 постера
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Зеленые коты
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ludmilla Zenzina 20 января 2018, 23:08
Очень добрый фильм, много юмора. замечательные актеры. жаль. что конец такой грустный. комедией я его не назвала бы.
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