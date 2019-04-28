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На Париж На Париж
Киноафиша Фильмы На Париж Отзывы о фильме «На Париж»
На Париж 2018 / Россия
3.8 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 1.5
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Отзывы о фильме «На Париж»

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Наша рецензия

С 9 мая в прокате фильм «На Париж!», история не о том, как Красная армия шла к Победе, а о том, что было после. В основе фильма — вроде бы реальные события, произошедшие с танкистом Александром Милюковым. Герой Советского Союза, между прочим, окончил ВГИК и написал сценарий фильма «Экипаж машины боевой». А сценарий к «Парижу» начал писать незадолго до смерти Станислав Говорухин — теперь это последняя работа в его фильмографии. Майор Воронин…

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Слава Крулатов 28 апреля 2019, 11:06
Судя по составу исполнителей - кино из разряда Смотреть обязательно!
28 апреля 2019, 11:06 Ответить
Наталья Черновол 2 мая 2019, 21:37
Оценка
Просто 2 часа жизни потраченные впустую. Фильм просто отстой. Очень жаль испорченную фильмографию таких актёров.
2 мая 2019, 21:37 Ответить
georgiy.gorbunov.80 3 мая 2019, 19:55
Фильм для старшего поколения!
Отличная игра актеров.
Для тех, кто любит марвел и тд, Вам не понять данный фильм и риск в комунистические времена.
3 мая 2019, 19:55 Ответить
Roman Grigor 10 мая 2019, 20:35
Оценка
Что за г...о снимают!!!!!!!!
10 мая 2019, 20:35 Ответить
julia-whirligig 11 мая 2019, 13:53
Мой вердикт  киноляпа "На париж"-глубокое и грязное днище нашего кинематографа, пошлость и бесталанность. Угораздило же кураторов выпустить этого франкенштейна ко дню великого праздника. Зачем? С какой целью копаться в грязном белье и демонстрировать утробную похмельную похоть советских бойцов? На какую аудиторию рассчитывали? Эротикой и глупыми шутками - на молодое поколение? Так совковым они не интересуются и к таким шуткам ( МиХУИл) давно привыкли. У взрослой аудитории все эти авторские потуги вызывают лишь досаду и разочарование. Что хотел донести зрителям режиссер своей чередой бесконечных пьянок, пустых разговор и фееричным борделем? В итоге - микс из бездарной игры актёров, затянутых кадров и, конечно же, застольного Ефремова.
11 мая 2019, 13:53 Ответить
chan68 13 мая 2019, 11:20
Оценка
Фильм ни о чем. Сценарий ни какой. Жаль актеров. О чем фильм? Что хотел сказать режиссер? Время на просмотр этого фильма потрачено впустую(((.
13 мая 2019, 11:20 Ответить
a_kiselev.54 18 мая 2019, 22:25
Оценка
Замечательный фильм.
18 мая 2019, 22:25 Ответить
Вячеслав Згордан 11 июня 2020, 17:23
Оценка
ЭТО снято на наши налоги.
11 июня 2020, 17:23 Ответить
Дарья Романова 9 марта 2021, 21:04
фильм - откровенный бред, и к победе в Великой Отечественной имеет такое же отношение как Николай Валуев к балету!!))
9 марта 2021, 21:04 Ответить
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