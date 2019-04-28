Наша рецензия

С 9 мая в прокате фильм «На Париж!», история не о том, как Красная армия шла к Победе, а о том, что было после. В основе фильма — вроде бы реальные события, произошедшие с танкистом Александром Милюковым. Герой Советского Союза, между прочим, окончил ВГИК и написал сценарий фильма «Экипаж машины боевой». А сценарий к «Парижу» начал писать незадолго до смерти Станислав Говорухин — теперь это последняя работа в его фильмографии. Майор Воронин…