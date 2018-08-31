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Старик с пистолетом Старик с пистолетом
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The Old Man and the Gun

Старик с пистолетом, 2018

2018 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Форрест Такер — пожилой мужчина, за джентльменской внешностью которого невозможно распознать опытного грабителя банков, 16 раз сбежавшего из различных тюрем. Его главным оружием всегда являлся не пистолет, а вежливость, убедительность и врожденное обаяние. Предчувствуя закат карьеры, 78-летний налетчик решает пойти на свое последнее дело и совершить серию ограблений в нескольких штатах. Очередным полицейским, который постарается поймать Такера, становится талантливый детектив Хант. 

  • В интервью, которое Роберт Редфорд дал во время Международного кинофестиваля в Торонто в 2018 году, он сказал, что этот фильм является подходящим для завершения актерской карьеры, поскольку актер хотел, чтобы его “последняя актерская работа была веселой”.
  • В основе сценария — статья Дэвида Гранна о грабителе Форресте Такере,написанная для журнала “The New Yorker”. Идея снять по ней фильма пришла Роберту Редфорду в 2003 году.
  • Из фильма почти целиком была вырезана роль капитана Колдера, сыгранного Китом Кэррадайном.
  • Другими членами банды грабителей Такера были Джон Уоллер, которого сыграл Том Уэйтс, и Тедди Грин, сыгранный Дэнни Гловером.
  • Для вступительных титров использовался тот же шрифт, который был у титров вестерна “Буч Кэссиди и Санденс Кид”.

Правдивая история неисправимого вора Форреста Таккера, который большую часть жизни посвятил обчищению банков и побегу из тюрем. На закате своей беспокойной «карьеры» 78-летний Таккер снова берётся за любимое дело, невзирая на преследование молодого детектива и обязательства перед преданной женой.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 апреля 2019
Премьера в мире 31 августа 2018
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Лоури
Дэвид Лоури
В ролях
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Тика Самптер
Тика Самптер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Старик с пистолетом 2 постера
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Старик с пистолетом
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