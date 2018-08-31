Старик с пистолетом, 2018

Форрест Такер — пожилой мужчина, за джентльменской внешностью которого невозможно распознать опытного грабителя банков, 16 раз сбежавшего из различных тюрем. Его главным оружием всегда являлся не пистолет, а вежливость, убедительность и врожденное обаяние. Предчувствуя закат карьеры, 78-летний налетчик решает пойти на свое последнее дело и совершить серию ограблений в нескольких штатах. Очередным полицейским, который постарается поймать Такера, становится талантливый детектив Хант.
Правдивая история неисправимого вора Форреста Таккера, который большую часть жизни посвятил обчищению банков и побегу из тюрем. На закате своей беспокойной «карьеры» 78-летний Таккер снова берётся за любимое дело, невзирая на преследование молодого детектива и обязательства перед преданной женой.