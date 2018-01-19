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Американские животные Американские животные
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American Animals

Американские животные, 2018

2018 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Иногда, чтобы разбогатеть и вписать свое имя в историю преступности, не обязательно грабить крупнейший банк или похищать ребенка миллиардера. Студент-художник Спенсер Рейнхард нашел другой способ изменить свою скучную жизнь: он решил ограбить библиотеку родного Трансильванского университета, в которой находится одна из самых дорогих книг мира, стоимостью 12 миллионов долларов. 

  • Во время съемок актерам не разрешалось встречаться с прототипами своих персонажей, потому что режиссер боялся, что после этого они могут сыграть их неправильно.
  • Фильм основан на реальной истории о студентах колледжа, которые украли бесценную книгу из Университета Трансильвании, находившемся в Лексингтоне, Кентукки.
  • Фильм был снят в библиотеке колледжа Дэвидсона во время весенних каникул 2017 года. Несмотря на царивший хаос, сотрудники библиотеки продолжали выполнять свою работу. Ни один сотрудник библиотеки не снялся в картине.
  • Кинематографист Джон Уотерс назвал этот фильм вторым в десятке своих любимых фильмов, выпущенных в 2018 году.
  • Портрет слева от классной доски, который можно увидеть в сцене занятия по бухгалтерскому учету, принадлежит генералу Конфедерации Томасу Джексону.

Неординарная и захватывающая реальная история четырех друзей, которые решают совершить самое дерзкое ограбление в истории США. Подростки из американского пригорода загорелись идеей выкрасть из местной библиотеки дорогущий экземпляр книги «Птицы Америки» Джона Одюбона. На первый взгляд, хитрецы продумали всё, но провал неизбежен.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 14 августа 2018
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 16+
Режиссер
Барт Лэйтон
В ролях
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Эван Питерс
Эван Питерс
Блейк Дженнер
Блейк Дженнер
Энн Дауд
Энн Дауд
Удо Кир
Удо Кир
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Американские животные 3 постера
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Американские животные
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 13:01
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12 апреля 2018 12:02
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