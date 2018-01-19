Американские животные, 2018

Иногда, чтобы разбогатеть и вписать свое имя в историю преступности, не обязательно грабить крупнейший банк или похищать ребенка миллиардера. Студент-художник Спенсер Рейнхард нашел другой способ изменить свою скучную жизнь: он решил ограбить библиотеку родного Трансильванского университета, в которой находится одна из самых дорогих книг мира, стоимостью 12 миллионов долларов.
Неординарная и захватывающая реальная история четырех друзей, которые решают совершить самое дерзкое ограбление в истории США. Подростки из американского пригорода загорелись идеей выкрасть из местной библиотеки дорогущий экземпляр книги «Птицы Америки» Джона Одюбона. На первый взгляд, хитрецы продумали всё, но провал неизбежен.