Наша рецензия

Фильм рассказывает о семье всемирно известного американского промышленника Гетти (Кристофер Пламмер). В сороковые годы за счёт своей бережливости и расчётливости он сумел сколотить огромное состояние, став одним из первых долларовых миллиардеров. Однако его нежелание тратить лишние деньги распространялось даже и на родных — сыну приходилось самому обеспечивать семью, пока Гетти-старший не дал ему работу. В 1973 году весь мир всколыхнула новость о похищении внука промышленника. Преступники…