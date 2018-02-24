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Все деньги мира Все деньги мира
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All the Money in the World Все деньги мира 2017 / США
6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Все деньги мира»

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Наша рецензия

Фильм рассказывает о семье всемирно известного американского промышленника Гетти (Кристофер Пламмер). В сороковые годы за счёт своей бережливости и расчётливости он сумел сколотить огромное состояние, став одним из первых долларовых миллиардеров. Однако его нежелание тратить лишние деньги распространялось даже и на родных — сыну приходилось самому обеспечивать семью, пока Гетти-старший не дал ему работу. В 1973 году весь мир всколыхнула новость о похищении внука промышленника. Преступники…

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mura2439 24 февраля 2018, 01:35
Оценка
Один раз точно стоит посмотреть, не разочаруетесь. Чарли Пламмер - супер! Он один держит весь фильм.
24 февраля 2018, 01:35 Ответить
safaryanirina 25 февраля 2018, 00:27
Оценка
Отличный фильм!
25 февраля 2018, 00:27 Ответить
Олег 25 февраля 2018, 11:33
Оценка
1 раз посмотреть можно. Экшена и перестрелок нет.
25 февраля 2018, 11:33 Ответить
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