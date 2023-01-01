Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Панда из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Босс-молокосос 2 Босс-молокосос 2
Киноафиша Фильмы Босс-молокосос 2 Босс-молокосос 2, 2021: актеры и роли
The Boss Baby: Family Business Босс-молокосос 2 2021 / США
8.0 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Босс-молокосос 2, 2021: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Том МакГрат Том МакГрат Tom McGrath
Роли озвучивали
Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Эми Седарис Эми Седарис Amy Sedaris Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Лиза Кудроу Лиза Кудроу Lisa Kudrow Ева Лонгория Ева Лонгория Eva Longoria Ариана Гринблатт Джимми Киммел Джимми Киммел Jimmy Kimmel
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Related video
Дочерью Догилевой оказалась известная актриса: смотреть на ее болезненную худобу — то еще испытание
«Невероятные глаза»: необычная внешность мужа Кравец загипнотизировала россиянок
«Не бабка я вовсе»: Воробей впервые заговорила о причинах внезапной пропажи
Тест: кем бы вы были в Голливуде?
Не ведает, что творит: Шепелев совершает роковую ошибку с сыном от Фриске
Этот знак восточного гороскопа легко прощает обиды, но помнить будет всегда
Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума
Бездарно и нелепо: жену красавчика из «Татьяниного дня» призвали закрыть рот
В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера
Этот голливудский актер гордится предками из России: «Сделали меня мужиком»
Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей
«Не остался»: Николаев сделал признание об отъезде из России
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше